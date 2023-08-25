الدبلوماسية السعودية تؤكد حكمتها وثباتها وبعد نظرها 25 وظيفة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا نادي الوحدة يستعيد بريقه على ملعبه إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى” “تعليم الرياض” ينهي استعداداته لاستقبال 1.2 مليون طالب وطالبة انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.28 ريال بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء المتوقع أمطار رعدية غزيرة وسيول على 5 مناطق أهم الكهوف في السعودية وقيمتها الأثرية ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر (25) وظيفة (إدارية، قانونية، مالية، تقنية، هندسية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي المشتريات
– أخصائي خصوصية البيانات
– رئيس عمليات الأماكن العامة
– مدير التحصيلات
– قيادة التنمية الثقافية والشؤون الدولية
– مدير ضمان الجودة
– معاون أول
– مدير المشروع
– مساعد تنفيذي (لا تتطلب خبرة)
– أخصائي أول إدارة التكاليف العامة
– مدير الاستثمار
– أخصائي استثمار أول
– مستشار تحليل الاستثمار
– مدير حفظ التراث العمراني
– وظائف أخرى
– إدارة الأعمال
– الإدارة
– إدارة الجودة
– إدارة المشاريع
– إدارة المخاطر
– إدارة البناء
– القانون
– المالية
– المحاسبة
– الاقتصاد
– الاستثمار
– الآثار
– الأنثروبولوجيا
– التاريخ
– الفن والثقافة
– إدارة التراث الثقافي
– التخطيط الحضري
– التصميم
– اللغة الانجليزية
– علوم الكومبيوتر
– التكنولوجيا المعمارية
– الهندسة المدنية
– الهندسة المعمارية
– الهندسة (عام)
– تخصصات أخرى
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا