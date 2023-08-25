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25 وظيفة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
25 وظيفة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر (25) وظيفة (إدارية، قانونية، مالية، تقنية، هندسية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

– أخصائي المشتريات
– أخصائي خصوصية البيانات
– رئيس عمليات الأماكن العامة
– مدير التحصيلات
– قيادة التنمية الثقافية والشؤون الدولية
– مدير ضمان الجودة
– معاون أول
– مدير المشروع
– مساعد تنفيذي (لا تتطلب خبرة)
– أخصائي أول إدارة التكاليف العامة
– مدير الاستثمار
– أخصائي استثمار أول
– مستشار تحليل الاستثمار
– مدير حفظ التراث العمراني
– وظائف أخرى

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة
– إدارة الجودة
– إدارة المشاريع
– إدارة المخاطر
– إدارة البناء
– القانون
– المالية
– المحاسبة
– الاقتصاد
– الاستثمار
– الآثار
– الأنثروبولوجيا
– التاريخ
– الفن والثقافة
– إدارة التراث الثقافي
– التخطيط الحضري
– التصميم
– اللغة الانجليزية
– علوم الكومبيوتر
– التكنولوجيا المعمارية
– الهندسة المدنية
– الهندسة المعمارية
– الهندسة (عام)
– تخصصات أخرى

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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