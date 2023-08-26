26 مخالفًا بقبضة الأمن البيئي لإشعالهم النار في السودة ضبط مقيمين استغلا الرواسب في تبوك أمير الشرقية: 911 جاهز لتلبية النداء وتعاون المواطنين مطلب سكوتر لمراقبة الأسواق بوسط الدمام تحذير من رسالة متداولة على واتساب جماهير النصر عن بروزوفيتش : نملك موسيقارًا في خط الوسط فتح بوابات سد وادي رابغ لمدة 29 يومًا جامعة الأمير سلطان تعلن عن وظائف بعدة تخصصات رقم قياسي جديد لـ كريستيانو رونالدو بعد هدفه ضد الاتحاد المنستيري مباشرة 166 بلاغًا ضد برامج التعليم والتدريب الإلكتروني
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (26) مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (23) مواطنًا، ومواطن خليجي، ومقيمان من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.