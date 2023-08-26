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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

26 مخالفًا بقبضة الأمن البيئي لإشعالهم النار في السودة

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
26 مخالفًا بقبضة الأمن البيئي لإشعالهم النار في السودة
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (26) مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (23) مواطنًا، ومواطن خليجي، ومقيمان من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

العقوبة

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

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الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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