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27 وظيفة شاغرة لدى ساماكو في 3 مدن

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
27 وظيفة شاغرة لدى ساماكو في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ساماكو للسيارات- التابعة لمجموعة النهلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل ظائف شركة ساماكو

وبيّنت شركة ساماكو للسيارات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف إداري (الرياض).

– مساعد المشتريات والتوريد (جدة).

– وكيل مركز الاتصال (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– ممثل مبيعات/ بائع قطع غيار (الخبر).

– ممثل مبيعات/ بائع قطع غيار (الرياض).

– أمين مخزن (الرياض).

– مساعد جرد قطع الغيار (جدة).

– فني صيانة (الرياض).

– مستشار الخدمة (الخبر).

– مستشار الخدمة (جدة).

– مستشار الخدمة (الرياض).

– بائع قطع غيار (الرياض).

– فني طلاء/ دهان (الرياض).

– مراقب عمليات الميكانيكا (الرياض).

– فني إصلاح هياكل سيارات (الرياض).

– تنفيذي تسويق (الرياض).

– موظف استقبال (جدة).

– موظف استقبال (الرياض).

– موظف استقبال (الخبر).

– مستشار مبيعات (الرياض).

– مستشار مبيعات (جدة).

– مستشار مبيعات (الخبر).

– فني إصلاح وصيانة (الرياض).

– فني إصلاح وصيانة (الخبر).

– فني إصلاح وصيانة (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساماكو للسيارات، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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