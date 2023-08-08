272 مخالفة على منشآت بيع الذهب خلال الربع الثاني من 2023

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 1797جولة ميدانية على أسواق ومنافذ بيع الذهب والمجوهرات بكافة مناطق السعودية خلال الربع الثاني من العام 2023م.

مخالفات فورية

وخلال الجولات، تم تحرير 272 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة، شملت عدم وجود دمغة، ونقص بيانات الفواتير، وعدم وجود ترخيص، ووفقًا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يعاقب كل من يخالف النظام بالسجن لمدة تصل لسنتين وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

وتقوم الفرق الرقابية لوزارة التجارة بجولات تفتيشية دورية على منافذ بيع الذهب في جميع مناطق السعودية، للتأكد من نظامية أعمالها، وامتثالها لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال.