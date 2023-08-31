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انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 113.9 مليار ريال

291.6 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال الربع الثاني

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ مساءً
291.6 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال الربع الثاني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، انخفاض الصادرات السلعية في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 31.8 % مقارنة بالربع المماثل للعام الماضي، حيث بلغت قيمتها 291.6 مليار ريال، منخفضة عن 427.8 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

انخفاض الصادرات السلعية

وأوضحت الهيئة في تقرير التجارة الدولية للربع الثاني، أن انخفاض الصادرات السلعية خلال النصف الثاني جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 113.9 مليار ريال، بنسبة 33.4 % حيث بلغت قيمتها 227.7 مليار ريال مقابل 341.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام المماثل.

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نسبة الصادرات البترولية

كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.9 % في الربع الثاني عام 2022م إلى %78.1 في الربع الثاني عام 2023م.

كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الأول عام 2023م بمقدار 23.8 مليار ريال وبنسبة 7.6%.

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