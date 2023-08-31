أمانة منطقة جازان تطرح 7 فرص استثمارية 291.6 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال الربع الثاني ساما: الترخيص لشركة جديدة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات سعود الطبية: خصوصية مستلزمات الأطفال تضمن سلامتهم من القمل التبرع بأعضاء خمسة متوفين دماغيًا ينقذ حياة 12 مواطنًا سوق سوداء لتجزئة الكتب المدرسية 45 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني البورصة العقارية تصنع قطاعًا سعوديًا نموذجيًا بمواصفات عالمية المرور: استكمال أتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًا أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح وظائف رسمية
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، انخفاض الصادرات السلعية في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 31.8 % مقارنة بالربع المماثل للعام الماضي، حيث بلغت قيمتها 291.6 مليار ريال، منخفضة عن 427.8 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.
وأوضحت الهيئة في تقرير التجارة الدولية للربع الثاني، أن انخفاض الصادرات السلعية خلال النصف الثاني جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 113.9 مليار ريال، بنسبة 33.4 % حيث بلغت قيمتها 227.7 مليار ريال مقابل 341.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام المماثل.
كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.9 % في الربع الثاني عام 2022م إلى %78.1 في الربع الثاني عام 2023م.
كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الأول عام 2023م بمقدار 23.8 مليار ريال وبنسبة 7.6%.