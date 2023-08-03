3 آلاف ريال دعم توصيل الطلبات عبر هدف

وظائف شاغرة في شركة KPMG كيف ألقى لاعبو الهلال التحية على ياسين بونو ؟ تحذير: أمطار غزيرة على المدينة المنورة غدًا حيوان غريب الشكل يحير سكان تكساس بيع أغلى صقر سعودي بنصف مليون ريال سبب لجوء الوالدين للدلال والحماية المفرطة لأبنائهم وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار رأسية تاوامبا تمنح التعاون التفوق ضد النصر بالشوط الأول
أجاب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن أبرز الأسئلة الشائعة عن برنامج دعم العمل الحر للعاملين في خدمة تطبيقات توصيل الطلبات المقدم من هدف.
ويصرف برنامج دعم العمل الحر مبلغ دعم شهري للعامل في نشاط توصيل الطلبات بحد أدنى (30) طلب ومبلغ دعم (450) ريال شهريًّا، وبحد أقصى (200) طلب ومبلغ دعم (3,000) ريال شهريًّا.
هو برنامج يقدمه الصندوق وفق ضوابط معينة ويقوم من خلاله بصرف دعم مالي للعامل الحر في خدمة توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، والمدة الزمنية لهذا البرنامج والدعم فيه (24) شهرًا تبدأ من تاريخ إطلاق البرنامج.
وأجاب هدف قائلًا: يمكن للمستفيد السابق من هذه البرامج الاستفادة من دعم العمل الحر، ويستثنى من ذلك المتقدم في حال كان مدعومًا حاليًّا في أحد برامج الصندوق لدعم التوظيف.
يأتي برنامج “دعم العمل الحر” للعاملين في نشاط توصيل الطلبات ضمن إطار مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة الى التوسع في التوطين من خلال تبني أساليب وأنماط عمل مختلفة لإتاحة فرص عمل للسعوديين والسعوديات ولمعالجة الانكشاف المهني في بعض الأنشطة الاقتصادية، ويبرز من تلك الأنشطة الواعدة نشاط العمل الحر للعاملين في نشاط توصيل الطلبات كأحد أساليب العمل الجاذبة والداعمة لهذا التوجه.