3 آلاف ريال دعم توصيل الطلبات عبر هدف

أجاب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن أبرز الأسئلة الشائعة عن برنامج دعم العمل الحر للعاملين في خدمة تطبيقات توصيل الطلبات المقدم من هدف.

قيمة الدعم:

ويصرف برنامج دعم العمل الحر مبلغ دعم شهري للعامل في نشاط توصيل الطلبات بحد أدنى (30) طلب ومبلغ دعم (450) ريال شهريًّا، وبحد أقصى (200) طلب ومبلغ دعم (3,000) ريال شهريًّا.

خطوات التسجيل:

التسجيل في إحدى التطبيقات المعتمدة لدى الهيئة العامة للنقل. اصدار وثيقة العمل الحر- توصيل الطلبات. الدخول على منصة طاقات. التقديم على برنامج العمل الحر- توصيل الطلبات.

ما هو برنامج دعم العمل الحر؟

هو برنامج يقدمه الصندوق وفق ضوابط معينة ويقوم من خلاله بصرف دعم مالي للعامل الحر في خدمة توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، والمدة الزمنية لهذا البرنامج والدعم فيه (24) شهرًا تبدأ من تاريخ إطلاق البرنامج.

ضوابط الاستحقاق للحصول على دعم من البرنامج

أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم بطلب الدعم مصدرًا لوثيقة (عمل حر) بمسمى مهنة (مندوب توصيل طلبات) سارية من خلال بوابة العمل الحر sa، أو حسب ما يحدده الصندوق والجهات ذات العلاقة.

ألّا يقل عمر المتقدم عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة.

ألّا يكون المتقدم بطلب الدعم على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

ألّا يكون المتقدم بطلب الدعم متقاعدًا.

ألّا يكون المتقدم بطلب الدعم طالبًا منتظمًا أو لديه عمل خاص (سجل تجاري).

ألا يكون المتقدم للدعم في هذا البرنامج مستفيدًا حاليًّا من أحد برامج الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف.

هل يمكن أن يتم دعم من استفاد سابقًا من برنامج تطوير الخريجين (تمهير) وبرنامج دعم التوظيف في هذا البرنامج؟

وأجاب هدف قائلًا: يمكن للمستفيد السابق من هذه البرامج الاستفادة من دعم العمل الحر، ويستثنى من ذلك المتقدم في حال كان مدعومًا حاليًّا في أحد برامج الصندوق لدعم التوظيف.

يأتي برنامج “دعم العمل الحر” للعاملين في نشاط توصيل الطلبات ضمن إطار مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة الى التوسع في التوطين من خلال تبني أساليب وأنماط عمل مختلفة لإتاحة فرص عمل للسعوديين والسعوديات ولمعالجة الانكشاف المهني في بعض الأنشطة الاقتصادية، ويبرز من تلك الأنشطة الواعدة نشاط العمل الحر للعاملين في نشاط توصيل الطلبات كأحد أساليب العمل الجاذبة والداعمة لهذا التوجه.