3 آلاف ريال شهرياً للسعوديين والسعوديات ضمن برنامج دعم العمل الحر

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) استمرار التسجيل في دعم برامج (توصيل الطلبات⁩) للحصول على دعم يصل حتى 3000 ريال شهريًا، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

ما هو برنامج دعم العمل الحر؟

– برنامج دعم مالي موجه للعاملين في خدمة توصيل الطلبات عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية لمدة (24 شهراً)، حيث يتطلب إصدار وثيقة العمل الحر عبر البوابة.

هل يمكن أن يتم دعم من استفاد سابقاً من برنامج تطوير الخريجين (تمهير) وبرنامج دعم التوظيف في هذا البرنامج؟

– نعم ، يمكن للمستفيد السابق من هذه البرامج الاستفادة من دعم العمل الحر، ويستثنى من ذلك المتقدم في حال كان مدعوماً حالياً في أحد برامج الصندوق لدعم التوظيف.

ما هي قيمة الدعم المقدم؟

– يقدم البرنامج دعم مالي لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين يصل إلى 3000 ريال شهرياً.

خطوات التسجيل :

1- التسجيل في أحد تطبيقات التوصيل المعتمدة (للإطلاع على قائمة التطبيقات المعتمدة ( اضغط هنا ) واختر تطبيقات التوصيل).

2- إصدار وثيقة العمل الحر – توصيل الطلبات: ( اضغط هنا )

3- الدخول على منصة طاقات: ( اضغط هنا )

4- بعد تسجيل الدخول في طاقات الذهاب إلى (برامجنا > دعم العمل الحر – توصيل الطلبات > التسجيل).

5- بعد إكمال البيانات سيتم التحقق من أهلية المستخدم وتظهر الموافقة على التسجيل في البرنامج.

تنويه:

– للمسجلين مسبقاً في تطبيقات التوصيل المعتمدة؛ يمكنهم اتباع الخطوات من (2) إلى (5).

لتحميل دليل استخدام نظام دعم توصيل الطلبات (PDF):

( اضغط هنا )

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا