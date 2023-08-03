3 أسباب منحت عرض الهلال التفوق في صفقة تمبكتي

لازال رحيل حسان تمبكتي عن صفوف الشباب هذا الصيف، يُلقي بظلاله في الوسط الرياضي، خاصة بعد الكشف أن عرض الهلال كان أقل من النصر، ما أثار حالة من الجدل وعرض رئيس النادي، خالد الثنيان لانتقادات.

تمبكتي هلالي

وشغل مستقبل تمبكتي الوسط الرياضي طوال الفترة الماضية، حيث أبدت أندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي رغبتها في ضمه، وخرج اللاعب في تصريحات تلفزيونية، وأكد رغبته في الرحيل.

وأعلن الزعيم عن تعاقده مع حسان تمبكتي بعقد ممتد لمدة 4 مواسم، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2027، بعد منافسة قوية مع النصر، امتدت حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن ينجح الأزرق في حسم الصفقة.

سبب تفوق عرض الهلال على النصر

وبعد الإعلان عن انضمام حسان تمبكتي صاحب الـ24 عامًا إلى صفوف الأزرق، أكد العضو الذهبي بنادي الشباب، ناصر الكنعاني، أن عرض الهلال لم يكن الأعلى، حيث إن النصر تقدم بعرض ضخم وصل إلى 120 مليون ريال.

وأكد أن أعضاء الشرف تفاجئوا بإصرار خالد الثنيان على انتقال تمبكتي إلى الزعيم، مشيرًا إلى أن عرض الهلال تضمن دفعه 40 مليون ريال بشكل فوري، و6.5 ملايين قيمة ديون على الشباب من صفقتي غوستافو كويلار وهتان باهبري.

ومن جانبه، خرج الثنيان، وفسر سبب بيع تمبكتي للأزرق، حيث أكد أنه لم يوافق على عرض الهلال بسبب ميوله، لأن هدفه الأول هو مصلحة الشباب، ولكنه شدد على أن عرض النصر الضخم جاء بعد اتفاقه بشكل نهائي مع مسؤولي الزعيم.

وأشار إلى أن عرض الهلال كان له فوائد أكثر من النصر، حيث سيحصل الشباب على لاعبين يحتاجهم الفريق الأول، بجانب المال لسداد الديون، بالإضافة إلى توفير عقود رعاية مستقبلية ستفيد النادي كثيرًا.

وتفاعلت الجماهير مع التصريحات، ليصبح وسم “عرض الهلال”، ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، وأكد البعض صحة وجهة نظر الثنيان، فيما انتقده البعض الآخر، وشدد على أن انتقال تمبكتي للنصر كان الأكثر فائدة.