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3 أندية تتسابق لضم حسان تمبكتي

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
3 أندية تتسابق لضم حسان تمبكتي
المواطن - فريق التحرير

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تسابق أندية الاتحاد والنصر والهلال الزمن للتعاقد مع المدافع الدولي حسان تمبكتي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان تمبكتي ووفقًا للتقارير الأخيرة، قد رحب بالرحيل عن الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يرغب الهلال في ضمه تعويضًا لإصابة المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، بينما يريد النصر ضم تمبكتي ليكون بديلًا للمدافع عبدالإله العمري المرشح للانتقال لنادي الاتحاد.

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أما الاتحاد فيريد ضم تمبكتي وذلك بسبب إصابة المدافع المصري أحمد حجازي الذي يُعاني من قطع في الرباط الصليبي.

وكان تمبكتي تعرض للإصابة خلال مباراة الشباب والأخدود في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن، حيث غادر المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة الـ 18 من الشوط الأول، حيث شارك بدلًا منه اللاعب نادر الشراري.

الشبابيون لايريدون رحيل حسان تمبكتي

وفي وقت سابق، رفضت جماهير الشباب عبر منصة ” إكس” رفضت رحيل تمبكتي إلى الاتحاد حتى لا يتأثر الليث بالسلب في الموسم الحالي.

حسان تمبكتي

ووجهت جماهير الشباب تحذيرًا إلى خالد الثنيان بعدم التفريط في خدمات تمبكتي وذلك خلال الموسم الحالي.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن تمبكتي يمتلك عرضًا تبلغ قيمته 100 مليون ريال، ليكون صاحب أضخم صفقة انتقال محلية في تاريخ بطولة الدوري السعودي، حيث لم يصل أي لاعب إلى هذا المبلغ من قبل.

حسان تمبكتي

 

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