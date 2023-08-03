3 أندية رفضت التعاقد مع سيرجيو راموس

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أصبح المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس قريبًا من الانضمام لنادي الاتحاد وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقبل موافقة راموس على عرض نادي الاتحاد، رفضت أندية الهلال والنصر وبيشكتاش التركي التعاقد مع نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، بسبب مطالبه المالية المبالغ فيها بالإضافة إلى تعاقد الهلال مع السنغالي كاليدو كوليبالي والنصر مع الإسباني إيمريك لابورت.
وأشارت شبكة قنوات الكأس القطرية، إلى أن إدارة نادي الاتحاد تتجه لإيقاف المفاوضات مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي، جوستافو جوميز.
ولفتت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن قرار الإدارة الاتحادية بإيقاف المفاوضات، جاء بعد الحصول على موافقة راموس بالانضمام إلى صفوف العميد هذا الصيف.
وكان سيرجيو راموس، قد رحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي، وأعلنت الإدارة عن رحيله رسميًا؛ وذلك بعدما قضى موسمين في صفوف الفريق الأول، وشارك خلالهم في 58 مباراة، وسجل 6 أهداف.
وفي حالة إتمام التعاقد مع سيرجيو راموس، سيكون بدلًا من المدافع المصري أحمد حجازي، الذي خضع لعملية في الرباط الصليبي، وسيغيب عن الملاعب حتى بداية العام الجديد.