Icon

الشبابيون: نطلب إيقاف انتقال تمبكتي لـ الهلال Icon 3 أندية رفضت التعاقد مع سيرجيو راموس Icon أمطار غزيرة ورعد وبروق في الطائف والمدينة المنورة Icon جماهير الأهلي: ما تشوف شر زياد الجهني Icon الضمان الاجتماعي المطور لا يؤثر على وثيقة العمل الحر Icon أستون فيلا يتجاوز بيرنلي بثلاثية Icon صحيفة إيطالية: تقديم مانشيني كمدرب للأخضر غدًا Icon القوات البحرية تتسلم قيادة قوتي الواجب المختلطة 152 والحارس Icon خسارة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي في الوقت القاتل Icon الأرصاد تحاكي الحالة المطرية المتوقعة على 5 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
المدافع الإسباني بات قريبًا من الانضمام للاتحاد

3 أندية رفضت التعاقد مع سيرجيو راموس

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
3 أندية رفضت التعاقد مع سيرجيو راموس
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أصبح المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس قريبًا من الانضمام لنادي الاتحاد وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقبل موافقة راموس على عرض نادي الاتحاد، رفضت أندية الهلال والنصر وبيشكتاش التركي التعاقد مع نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، بسبب مطالبه المالية المبالغ فيها بالإضافة إلى تعاقد الهلال مع السنغالي كاليدو كوليبالي والنصر مع الإسباني إيمريك لابورت.

قد يهمّك أيضاً
ترامب يحدد ساعة تسليم نفسه للسجن

ترامب يحدد ساعة تسليم نفسه للسجن

وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو

وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو

سيرجيو راموس يوافق على العرض الاتحادي

وأشارت شبكة قنوات الكأس القطرية، إلى أن إدارة نادي الاتحاد تتجه لإيقاف المفاوضات مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي، جوستافو جوميز.

ولفتت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن قرار الإدارة الاتحادية بإيقاف المفاوضات، جاء بعد الحصول على موافقة راموس بالانضمام إلى صفوف العميد هذا الصيف.

راموس
راموس

أرقام راموس مع البي إس جي

وكان سيرجيو راموس، قد رحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي، وأعلنت الإدارة عن رحيله رسميًا؛ وذلك بعدما قضى موسمين في صفوف الفريق الأول، وشارك خلالهم في 58 مباراة، وسجل 6 أهداف.

وفي حالة إتمام التعاقد مع سيرجيو راموس، سيكون بدلًا من المدافع المصري أحمد حجازي، الذي خضع لعملية في الرباط الصليبي، وسيغيب عن الملاعب حتى بداية العام الجديد.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات
غرائب

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب...

غرائب
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت...

السعودية اليوم
الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة
العالم

الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع...

العالم
وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC

وظائف
إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين دماغيًا
السعودية اليوم

إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين...

السعودية اليوم
هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين
السعودية اليوم

هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين

السعودية اليوم
3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات...

أخبار أمنية