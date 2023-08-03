3 استفسارات تهم مستفيدي حساب المواطن بعد إيداع الدعم

رد برنامج حساب المواطن على 3 أسئلة طرحها المستفيدون على حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على منصة “إكس”، وذلك بعد الانتهاء من إيداع دعم شهر أغسطس شاملًا الدعم الإضافي.

عدم الأهلية

وتساءل أحد المواطنين عدم إيداع الدعم نظرًا لأن الحالة غير مؤهل، ليجيب حساب المواطن بالقول: “في حال كانت حالة الأهلية” غير مؤهل “يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل، تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت)، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

حالة الدفعة لا يوجد

وطرح مستفيد آخر سؤالًا قال فيه: “ما نزل حساب المواطن وطلع لي بسبب الحد المانع؟”.

وردت خدمة المستفيدين عليه بالقول “حالة الدفعة (لا يوجد) تعني أن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، ويمكنك احتساب ومعرفة قيمة استحقاقك باستخدام حاسبة الدعم وذلك عبر الرابط (هنا)”.

واستفسر ثالث عن الدعم الإضافي قائلًا: “هل توقف الدعم الإضافي هذا الشهر أم ما زال مستمرًا؟ ليجيب البرنامج: “تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

وأضافت خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج “ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (هنا).

دفعة أغسطس

وكان برنامج حساب المواطن أودع اليوم، 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال، منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، فيما بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1827 ريالاً.

وأوضح الهاجري، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 76%، فيما بلغ عدد المستفيدين من التابعين 8.3 ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 699 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.