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منها اكتمال البناء في المهلة المحددة

3 التزامات على مستفيدي الأرض المجانية من سكني

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
3 التزامات على مستفيدي الأرض المجانية من سكني
المواطن - فريق التحرير

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استعرض برنامج سكني الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية.

وقال سكني عبر حسابه بموقع تويتر: إن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية هي كما يلي:

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1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.

البناء الذاتي

وفي وقت سابق، كشف برنامج سكني، الشروط والالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي، والتي جاءت على النحو التالي:

الشروط والالتزامات

1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.

4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.

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