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النجم الأرجنتيني يتألق تهديفيًا مع الفريق الأمريكي

3 بطولات يخوضها ميسي مع إنتر ميامي في 2023

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
3 بطولات يخوضها ميسي مع إنتر ميامي في 2023
المواطن - محمد سمعه

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يستعد النجم ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي لخوض 3 بطولات مع فريقه الأمريكي بالفترة المقبلة.

وضع إنتر ميامي في البطولات الثلاث

ويتنافس إنتر ميامي حاليًا على بطولات ” الدوري الأمريكي، بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة، بطولة كأس الدوريات الأمريكية والمكسيكية”.

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موعد المباراة القادمة لـ Inter Miami في الدوري الأمريكي

موعد المباراة القادمة لـ Inter Miami في الدوري الأمريكي

إنتر ميامي يتواجد في المركز الأخير في الدوري الأمريكي برصيد 18 نقطة بفارق 12 نقطة خلف دي سي يونايتد صاحب المركز التاسع.

أما في بطولة كأس الولايات المتحدة فسوف يواجه إنتر مياني فريق إف سي سينسيناتي يوم 23 أغسطس الجاري.

وفي بطولة كأس الدوريات الأمريكية المكسيكية والتي يشارك فيها فرق الدوري الأمريكي مع فرق الدوري المكسيكي وبعض من الأندية الكندية.

ميسي في مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي
ميسي

ليونيل ميسي يُبدع أمام إف سي دالاس

وفي فجر أمس، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي في تحويل تأخره أمام إف سي دالاس، إلى تعادل قاتل بنتيجة 4\4، ليفوز بركلات الترجيح بـ5\3، ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الدوريات الأمريكية والمكسيكية.

وبدأت مباراة إنتر ميامي ضد إف سي دالاس التي أُقيمت على ملعب “تويوتا ستاديوم” في تكساس بشكل سريع، ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السادسة.

ليونيل ميسي

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، بعد تمريرة مميزة من جوردي ألبا، قبل أن يفرض إف سي دالاس السيطرة، ونجح في التعادل عن طريق فاكوندو كينيون عند الدقيقة 37.

وضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هز الشباك مجددًا، قبل أن يتمكن برنارد كامونجو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر إنتر ميامي ضد إف سي دالاس بهدفين مقابل هدف.

وتمكن ألان فيلاسكو من تسجيل الهدف الثالث لدالاس عند الدقيقة 63، قبل أن يُقلص البديل كريماشي الفارق عند الدقيقة 65، بعد متابعته لكرة ألبا، وسجل روبرت تايلور هدفًا بالخطأ في شباكه عند الدقيقة 68، ليتأخر زملاء ميسي في النتيجة.

وانتفض لاعبو إنتر ميامي، وضغطوا بقوة، ليسجل ماركو فارفان هدفًا بالخطأ في مرماه من ركلة حرة نفذها ميسي عند الدقيقة 80، قبل أن يسجل اللاعب الأرجنتيني هدف التعادل من ركلة حرة عند الدقيقة 85، ليتم لعب ركلات الجزاء ويخسر دالاس بنتيجة 5\3.

 

 

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