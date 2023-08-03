3 بطولات يخوضها ميسي مع إنتر ميامي في 2023

يستعد النجم ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي لخوض 3 بطولات مع فريقه الأمريكي بالفترة المقبلة.

وضع إنتر ميامي في البطولات الثلاث

ويتنافس إنتر ميامي حاليًا على بطولات ” الدوري الأمريكي، بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة، بطولة كأس الدوريات الأمريكية والمكسيكية”.

إنتر ميامي يتواجد في المركز الأخير في الدوري الأمريكي برصيد 18 نقطة بفارق 12 نقطة خلف دي سي يونايتد صاحب المركز التاسع.

أما في بطولة كأس الولايات المتحدة فسوف يواجه إنتر مياني فريق إف سي سينسيناتي يوم 23 أغسطس الجاري.

وفي بطولة كأس الدوريات الأمريكية المكسيكية والتي يشارك فيها فرق الدوري الأمريكي مع فرق الدوري المكسيكي وبعض من الأندية الكندية.

ليونيل ميسي يُبدع أمام إف سي دالاس

وفي فجر أمس، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي في تحويل تأخره أمام إف سي دالاس، إلى تعادل قاتل بنتيجة 4\4، ليفوز بركلات الترجيح بـ5\3، ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الدوريات الأمريكية والمكسيكية.

وبدأت مباراة إنتر ميامي ضد إف سي دالاس التي أُقيمت على ملعب “تويوتا ستاديوم” في تكساس بشكل سريع، ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السادسة.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، بعد تمريرة مميزة من جوردي ألبا، قبل أن يفرض إف سي دالاس السيطرة، ونجح في التعادل عن طريق فاكوندو كينيون عند الدقيقة 37.

وضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هز الشباك مجددًا، قبل أن يتمكن برنارد كامونجو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر إنتر ميامي ضد إف سي دالاس بهدفين مقابل هدف.

وتمكن ألان فيلاسكو من تسجيل الهدف الثالث لدالاس عند الدقيقة 63، قبل أن يُقلص البديل كريماشي الفارق عند الدقيقة 65، بعد متابعته لكرة ألبا، وسجل روبرت تايلور هدفًا بالخطأ في شباكه عند الدقيقة 68، ليتأخر زملاء ميسي في النتيجة.

وانتفض لاعبو إنتر ميامي، وضغطوا بقوة، ليسجل ماركو فارفان هدفًا بالخطأ في مرماه من ركلة حرة نفذها ميسي عند الدقيقة 80، قبل أن يسجل اللاعب الأرجنتيني هدف التعادل من ركلة حرة عند الدقيقة 85، ليتم لعب ركلات الجزاء ويخسر دالاس بنتيجة 5\3.