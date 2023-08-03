3 خطوات لتسجيل العنوان الوطني عبر أبشر

دعت منصة أبشر، المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية، إلى إمكانية تسجيل العنوان الوطني بسهولة.

وأوضحت أبشر، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن العنوان الوطني يعد الهوية المكانية للفرد، لافتة إلى أنه يمكن تسجيل العنوان الوطني عبر أبشر من خلال 3 خطوات.

خطوات تسجيل العنوان الوطني

1 ـ إلى موقع منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي من تبويب خدمات.

2ـ اختيار الخدمات العامة.

3ـ اختیار خدمة العنوان الوطني.