3 خطوات لتسجيل العنوان الوطني عبر أبشر

نيمار في الهلال لموسمين بالقميص رقم 10 مقيم يواجه غرامة 30 مليون ريال لمخالفته نظام البيئة جيسوس يسعى للنهوض في مباراة أبها ضد الهلال ريف يستهدف إنتاج أكثر من 7000 طن عسل في السنة إزالة تعديات على أراضٍ تبلغ مساحتها أكثر من مليون و200 ألف بالقصيم غموض موقف رونالدو من مباراة الاتفاق ضد النصر غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية بطارية آيفون 15 برو الأطول عمراً على الإطلاق 39 مخالفًا أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي 90 مليون يورو تحسم صفقة نيمار للهلال
دعت منصة أبشر، المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية، إلى إمكانية تسجيل العنوان الوطني بسهولة.
وأوضحت أبشر، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن العنوان الوطني يعد الهوية المكانية للفرد، لافتة إلى أنه يمكن تسجيل العنوان الوطني عبر أبشر من خلال 3 خطوات.
1 ـ إلى موقع منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي من تبويب خدمات.
2ـ اختيار الخدمات العامة.
3ـ اختیار خدمة العنوان الوطني.