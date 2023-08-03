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التسجيل في تطبيق جسر أبرزها

3 خطوات لعبور جسر الملك فهد عبر خدمة الرمز السريع

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
3 خطوات لعبور جسر الملك فهد عبر خدمة الرمز السريع
المواطن - فريق التحرير

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دعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المواطنين إلى استخدام الرمز السريع لعبور أسرع في بوابات رسوم جسر الملك فهد.

تفعيل خدمة الرمز السريع

وأوضحت المؤسسة عبر إنفوجراف صادر عنها على منصة “إكس” أن هناك 3 خطوات لتفعيل خدمة الرمز السريع لعبور أسرع من بوابات الرسوم وتتمثل في:

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  • التسجيل في تطبيق جسر.
  • تفعيل الخدمة عبر شحن المحفظة الإلكترونية.
  • استخدام الباركود للعبور.

جسر الملك فهد

الدفع الإلكتروني

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة لـ جسر الملك فهد، أنه يمكن دفع رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًّا؛ وذلك لتفادي الانتظار عند البوابات.

ومن أبرز خطوات تفعيل الدفع الإلكتروني عبر خدمة الرمز السريع هي:

  •  الدخول إلى تطبيق جسر.
  •  الضغط على إضافة مبلغ وإتمام عملية الدفع عبر الوسائل المتاحة.
  •  عند الوصول لبوابة الوصول يتم مسح الباركود عند المكان المخصص لفتح بوابة العبور.

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