3 خطوات لعبور جسر الملك فهد عبر خدمة الرمز السريع

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دعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المواطنين إلى استخدام الرمز السريع لعبور أسرع في بوابات رسوم جسر الملك فهد.
وأوضحت المؤسسة عبر إنفوجراف صادر عنها على منصة “إكس” أن هناك 3 خطوات لتفعيل خدمة الرمز السريع لعبور أسرع من بوابات الرسوم وتتمثل في:
وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة لـ جسر الملك فهد، أنه يمكن دفع رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًّا؛ وذلك لتفادي الانتظار عند البوابات.
ومن أبرز خطوات تفعيل الدفع الإلكتروني عبر خدمة الرمز السريع هي: