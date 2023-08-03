3 خطوات للاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة

كشفت منصة أبشر –المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية- خطوات الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة.

وقالت أبشر في منشور عبر منصة إكس: إن الخدمة تمكن الأفراد من الاستفسار عن تأشيرة الخروج والعودة، حيث تبين نوع وصلاحية وتفاصيل التأشيرة.

3 خطوات

وحسبما ذكرت منصة أبشر، جاءت الخطوات على النحو التالي:

– الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار استعلامات، من تبويب خدماتي.

– اختيار الجوازات.

– اختيار حالة تأشيرة خروج وعودة.

12 مليون عملية

وفي وقت سابق، أعلنت منصة أبشر المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حجم العمليات المنفذة خلال النصف الأول من عام 2023.

وقالت أبشر في منشور عبر منصة إكس: إن أكثر من 12 مليون عملية نفّذتها أبشر خلال النصف الأول من 2023.

قصة نجاح

وأضافت: إن التحول الرقمي في السعودية قصة نجاح، يلمها المقيم والمواطن والزائر، خلال تنفيذ خدماتهم الإلكترونية والحكومية، كانت منصة أبشر لها منجزات في ذلك، يأتي في مقدمتها تدشين 16 خدمة إلكترونية، وتنفيذ أكثر من 12 مليون عملية إلكترونية خلال النصف الأول من عام 2023.