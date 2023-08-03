Icon

كريستيانو رونالدو الأفضل بمباراة النصر والشرطة Icon استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل مشجع Icon الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء إثيوبيا Icon محمد كنو يمنح الهلال التقدم ضد الشباب Icon نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا Icon فرانك كيسيه ينضم للأهلي رسميًّا Icon إنذار أحمر في عسير: أمطار وسيول وبرد غدًا Icon كاسترو عن رحيل تاليسكا: سيُغادر للفندق استعدادًا للنهائي Icon شاب يبيع التمور في بريدة على طريقة المعلقين الرياضيين Icon وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر منصة أبشر

3 خطوات للاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
3 خطوات للاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت منصة أبشر –المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية- خطوات الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة.

وقالت أبشر في منشور عبر منصة إكس: إن الخدمة تمكن الأفراد من الاستفسار عن تأشيرة الخروج والعودة، حيث تبين نوع وصلاحية وتفاصيل التأشيرة.

قد يهمّك أيضاً
طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل

طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل

30 يومًا على انتهاء مهلة استخدامات 3 أنشطة متعلقة بقطاع المياه

30 يومًا على انتهاء مهلة استخدامات 3 أنشطة متعلقة بقطاع المياه

3 خطوات

وحسبما ذكرت منصة أبشر، جاءت الخطوات على النحو التالي:

– الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار استعلامات، من تبويب خدماتي.

– اختيار الجوازات.

– اختيار حالة تأشيرة خروج وعودة.

12 مليون عملية

وفي وقت سابق، أعلنت منصة أبشر المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حجم العمليات المنفذة خلال النصف الأول من عام 2023.

وقالت أبشر في منشور عبر منصة إكس: إن أكثر من 12 مليون عملية نفّذتها أبشر خلال النصف الأول من 2023.

قصة نجاح

وأضافت: إن التحول الرقمي في السعودية قصة نجاح، يلمها المقيم والمواطن والزائر، خلال تنفيذ خدماتهم الإلكترونية والحكومية، كانت منصة أبشر لها منجزات في ذلك، يأتي في مقدمتها تدشين 16 خدمة إلكترونية، وتنفيذ أكثر من 12 مليون عملية إلكترونية خلال النصف الأول من عام 2023.

 

 

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة
السعودية اليوم

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات...

السعودية اليوم
هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص
السعودية اليوم

هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع...

السعودية اليوم
وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل
العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل

العالم
أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها
السعودية اليوم

أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه...

السعودية اليوم
جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي
آخر الاخبار

جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي

آخر الاخبار
دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق
العالم

دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق

العالم
تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن في الرياض
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3...

أخبار أمنية
انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا
السعودية اليوم

انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين...

السعودية اليوم