3 طرق لتجنب العدوى الطفيلية الأكثر شيوعًا

كشف تقرير أعده فنسنت هو، أستاذ مشارك وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي الأكاديمي السريري، بجامعة غرب سيدني، عن 3 طرق لتجنب العدوى الطفيلية، وهي:

3 طرق

1- تجنب القفز أو الغوص في المسطحات المائية الدافئة والعذبة، خاصة إذا كانت معروفة بأنها تحمل Naegleria fowleri. وعلى الرغم من أنه يتم الإبلاغ عن عدد قليل فقط من الحالات كل عام، إلا أنه يجب عليك افتراض وجودها.

2- ممارسة النظافة الجيدة لليدين لتقليل خطر الإصابة بالعدوى النادرة والشائعة. وهذا يعني غسل اليدين جيدًا وبشكل متكرر، باستخدام الصابون، وفركهما لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم شطفهما وتجفيفهما جيدًا. قم بقص وتنظيف تحت الأظافر بانتظام.

3- ارتداء الأحذية المناسبة في الخارج، وخاصة في المناطق الريفية والنائية، وغسل الأحذية وتركها في الخارج؛ وذلك لتجنب الطفيليات التي تنتقل عن طريق التربة.

إزالة أطباء دودة حية

وقبل أيام، وصفت التقارير الإخبارية كيف أزال أطباء دودة حية من دماغ امرأة في مستشفى كانبيرا العام الماضي.

وكانت المرأة قد دخلت المستشفى في السابق بسبب أعراض في المعدة وسعال جاف وتعرق ليلي، وبعد أشهر عانت من الاكتئاب والنسيان؛ مما أدى إلى إجراء فحص للدماغ.

وفي دراسة الحالة المنشورة في مجلة الأمراض المعدية الناشئة، يصف الأطباء إزالة الديدان الخيطية الحية التي يبلغ طولها 8 سم (الدودة المستديرة) من دماغ امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا كانت تعاني من ضعف المناعة.

من المهم أن نلاحظ أن هذا حدث نادر للغاية، وأن العناوين الرئيسية حول ديدان الدماغ يمكن أن تكون مثيرة للقلق. ولكن هناك طفيليات أكثر شيوعًا يمكن أن تصيب الجسم والدماغ. وهناك طرق يمكنك من خلالها تقليل مخاطر الإصابة بأحد هذه الأمراض.

الطفيليات الشائعة وكيفية دخولها

يمكن القول: إن النوع الأكثر انتشارًا هو الدودة الدبوسية (Enterobius vermcularis وتسمى أيضًا الدودة الخيطية)، والتي يُعتقد أنها موجودة في أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وخاصة الأطفال.

وتنمو الدودة الدبوسية إلى حوالي 1 سم في الطول وهي خاصة بالمضيف البشري. وتسبب حكة شديدة وتنتقل من شخص لآخر.

وتعرف الجيارديا (Giardia duodenalis) بأنها شائعة جدًّا أيضًا، ويمكن أن تلوث الطعام والماء والأسطح. ويرتبط هذا الطفيلي الذي ينقله الماء بسوء الصرف الصحي، ويسبب أعراضًا في المعدة مثل الإسهال والتشنجات والانتفاخ والغثيان والتعب.

أكياس الجيارديا

وتنشر أكياس الجيارديا (أكياس صغيرة من الطفيليات غير الناضجة) المرض وتخرج مع البراز، حيث يمكن أن تظل قابلة للحياة في البيئة لعدة أشهر قبل أن يستهلكها شخص آخر. ويمكن أيضًا تناولها عن طريق الأطعمة (مثل لحم الأغنام) النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

ويمكن أن تبقى الطفيليات في الجسم لسنوات على شكل كيسات نسيجية صغيرة. ويمكن العثور على هذه الأكياس في الدماغ والقلب والعضلات. يمكن أن يولد الأطفال بتلف خطير في العين أو الدماغ إذا أصيبت أمهاتهم في أثناء الحمل. الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة- مثل مرض الإيدز أو علاج السرطان- معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالمرض من العدوى عن طريق القطط الأليفة أو اللحوم غير المطبوخة.

تصيب أجزاء مختلفة من الجسم

ويمكن أن تصيب الديدان الشريطية أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك الدماغ. وهذا ما يسمى داء الكيسات المذنب العصبي، وهو السبب الرئيسي للصرع في جميع أنحاء العالم.

ويمكن أن تصيب يرقات الدودة الشريطية العضلات والأنسجة الرخوة. ويمكن أن توفر أنسجة المخ مكانًا لليرقات؛ لأنها ناعمة ويسهل الوصول إليها عبر الأوعية الدموية. ويمكن أن تسبب عدوى الدماغ الصداع، والدوخة، والنوبات المرضية، وضعف الإدراك، وحتى الخرف، بسبب زيادة ضغط السائل الشوكي الدماغي.