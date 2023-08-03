3 طرق لتخزين حليب الأم

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه يمكن للأم العاملة الاستمرار بالرضاعة الطبيعية عن طريق حفظ الحليب واتباع إرشادات تخزينه بالطريقة الصحيحة؛ لضمان جودته عند تناوله.

إرشادات التخزين

وبحسب ما ذكرت الهيئة في تغريدة عبر موقع إكس- تويتر سابقًا- جاءت إرشادات تخزين حليب الأم العاملة للاستمرار في الرضاعة الطبيعية عن طريق حفظ حليبها في زجاجات معقمة أو أكياس خاصة بتخزين حليب الأم؛ حيث يمكن حفظه مجمدًا لمدة 21 شهرًا.

وشددت الهيئة على ضرورة تخزين حليب الأم حسب حاجة الطفل وكتابة التاريخ على العلبة، التأكد من تخزينه في الجزء الخلفي من الثلاجة أو الفريزر- المنطقة الأعلى برودة.

مضخة سحب حليب الأم

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن مضخة سحب حليب الثدي، تعد خيارًا آمنًا لحفظ حليب الأم وتخزينه في درجة حرارة مناسبة، لتغذية الطفل في حال عدم وجودها.

وقالت الهيئة في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: إن مضخة سحب حليب الثدي تعد جهازًا طبيًّا يُستخدم لسحب لبن الأم وحفظه في وعاء آمن يساعدها على تخزينه لإعطائه للطفل في حال عدم وجودها.

وأضافت أن الجهاز يتكون من قمع يوضع حول حلمة الثدي حيث يتم اختيار المقاس المناسب لها، ومضخة سحب قد تكون يدوية أو كهربائية، بالإضافة إلى وعاء يرتبط بالمضخة لجمع الحليب.