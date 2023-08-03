3 فئات مستثناة من ترخيص موثوق

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، استثناء 3 فئات من ترخيص موثوق الخاص بتقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتمـاعي. حيث يعتبر الترخيص إلزاميًا لمزاولة الإعلانات للأفراد.

شروط ترخيص موثوق

وذكرت هيئة الإعلام المرئيس والمسموع في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، أن ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ تسري ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺞ، ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ، ﺃﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺪﺛًﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳًﺎ، ﻣﻘﺪﻣـ أو مقدمة ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻣ أو مقامة ﺩﺍﺧﻞ السعودية، وذلك ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ.

الحالات المستثناة ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ترخيص موثوق

وأشارت إلى أن هناك حالات تستثنى ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ترخيص موثوق وهي:

اﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺣﺪﺙ ﺃﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.

إﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ

ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺇﻋﻼﻧًﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ 18 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﺀﻡ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﻟﻠﻔﺮﺩ.

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺻﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.

كما ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ (ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺎﺕ)، ﻭﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ 50 ٪ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﺈﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ.