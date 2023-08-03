3 مزايا لتحديث أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة

تحدث الخبير التقني، صالح باسبيت، عن مزايا تحديث أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة.

3 مزايا

وأضاف باسبيت، عبر أثير العربية إف إم، أن الحماية الأمنية هامة للمستخدم بالحصول على التحديثات الأمنية التي ينبغي أن يبادر الجميع للحصول عليها.

وأردف الخبير التقني، أن الحصول على التحديثات الأمنية للهواتف المحمولة؛ هامة للحفاظ على بيانات المستخدم وخصوصيته وحماية الهاتف.

وأكمل صالح باسبيت: التحديث الأمني للأجهزة يتطلب التحديث من خلال النسخ الثانية لإصدارات التحديث؛ لأن التحديثات الأولى تتضمن نواقص بإصداراتها.

من المعروف أن شركة أبل كانت قد أعلنت في وقت سابق أن التحديث الجديد لنظام التشغيل لن يعمل على آيفون 8 وآيفون X.