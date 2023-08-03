Icon

3 مسارات للتحدي في هاكاثون الصناعة 2023 Icon جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة للخبرات Icon سيرجيو راموس مطلب جماهير الاتحاد والأهلي Icon ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم Icon في حضرة أمير الشرقية.. ثناء وتقدير لجهود وزير الإعلام Icon وزير الشؤون الإسلامية رداً على سؤال “المواطن” بشأن إدانة جرائم حرق القرآن: البيانات ستصدر في حينها Icon مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس الملك Icon جيف بيزوس يشتري قصراً جديداً بـ 68 مليون دولار Icon موانئ: 20 خدمة ملاحية و13 اتفاقية في 6 أشهر Icon قرار ريال مدريد بشأن بديل ميليتاو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
4 مراحل تنتهي يوم 16 سبتمبر

3 مسارات للتحدي في هاكاثون الصناعة 2023

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ مساءً
3 مسارات للتحدي في هاكاثون الصناعة 2023
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي بدء التسجيل في النسخة الثانية من “هاكاثون الصناعة”، تحت عنوان “دع أفكارك تُضيء”، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف.

مسارات هاكاثون الصناعة

ويطرح “هاكاثون الصناعة 2023” تحديات المُصنّعين الوطنيين عبر 3 مسارات، هي: التصميم، الإنتاج، والاستدامة، كما تنقسم مراحل الهاكاثون إلى 4 مراحل: الأولى “مرحلة التسجيل” والتي تبدأ من 13 أغسطس إلى 29 أغسطس، والثانية “مرحلة الفرز” من 29 أغسطس إلى 7 سبتمبر، والثالثة “مرحلة المعسكر التدريبي” وذلك يوميّ 14و15 سبتمبر، ليُختَتَم الهاكاثون بالمرحلة الرابعة التي تتضمّن اختيار الفائزين والحفل الختامي يوم 16 سبتمبر.
ويبلغ مجموع جوائز “هاكاثون الصناعة” لعام 2023م، مليون ريال سعودي، تتوزّع على الفائزين والمشاركين فيه، حيث يُقام الهاكاثون بالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بصفتها شريكاً للابتكار، وبنك الرياض بصفته شريكاً مصرفياً، وشركة سبكيم بصفتها راعٍ بلاتيني.

قد يهمّك أيضاً
اعتقال 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لتورطهم في هجرة غير شرعية لأوروبا

اعتقال 15 لبنانيًّا و31 سوريًّا لتورطهم في هجرة غير شرعية لأوروبا

استبدال الصمام الميترالي ينقذ حياة مريض في الرياض

استبدال الصمام الميترالي ينقذ حياة مريض في الرياض

فتح المشاركة

ويفتح “الصندوق الصناعي” باب المشاركة في “هاكاثون الصناعة 2023″ للمبدعين والمبدعات من المواطنين والمقيمين في المملكة، ممن يبلغون 18 عامًا فأعلى، وذلك بهدف ربط أفكارهم مع احتياجات المُصنّعين الوطنيين، لإيجاد حلول إبداعية للتحديات الصناعية التي تواجه المُصنّعين، بما يُسهم في تطوير المنتجات الوطنية، وتعزيز جاذبيتها على المستويين المحلي والعالمي.
ويأتي تنظيم الصندوق الصناعي لهاكاثون الصناعة في نسخته الثانية، تأكيدًا على نجاح النسخة الأولى، وما وجده من تفاعل وصدى لدى المشاركين وأصحاب التحديات، وكذلك استمرارًا لجهود الصندوق في دعم المصنعين الوطنيين وتعزيز قيم الابتكار والإبداع التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز تطور القطاع الصناعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا
حصاد اليوم

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر
وظائف

وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

وظائف
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على...

السعودية اليوم
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة نساء وفعل بهن الفاحشة قسرًا
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة...

أخبار أمنية
هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب الرياح الشديدة
آخر الاخبار

هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب...

آخر الاخبار
الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز
الرياضة

الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز

الرياضة
15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية
السعودية اليوم

15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10...

السعودية اليوم