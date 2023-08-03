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مُصممة وفق أعلى معايير الجودة العالمية

3 مشاريع سكنية بضاحية خزام تبدأ من 537 ألف ريال

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ مساءً
3 مشاريع سكنية بضاحية خزام تبدأ من 537 ألف ريال
المواطن - واس

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أطلقت الشركة الوطنية للإسكان NHC ثلاثة مشاريع سكنية في ضاحية خزام الواقعة في شمال العاصمة الرياض، التي ستوفر أكثر من 745 وحدة سكنية جديدة ممتدة على مساحات تتجاوز 103 آلاف م2، والمُصممة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وتأتي هذه المشاريع ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير العديد من الخيارات السكنية للمواطنين وتلبية احتياج جميع المدن بالمملكة بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

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مشاريع الوطنية للإسكان

وشملت المشاريع التي اطلقتها “الوطنية للإسكان” مشروع “عوالي النرجس” البالغ مساحته 43,896 ألف متر مربع، وبعدد وحدات تصل إلى 200 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع “شقق” و”شقق دوبلكس”، بتصاميم عصرية وبمساحات تتراوح ما بين 180-300 م2، وذلك بالشراكة مع شركة الرائم للتطوير العقاري، ومشروع “خزام ريفييرا ” الذي يمتد على مساحة تجاوزت 49,699 ألف متر مربع، موفرًا 260 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع “شقق”، تتراوح مساحتها ما بين 138-193 م2، بالشراكة مع شركة العجلان ريفييرا، بالإضافة إلى مشروع “نسيم خزام” الذي يمتد على مساحة تجاوزت 53,950 ألف متر مربع، موفرًا 286 وحدة سكنية من نوع “شقق” تتراوح مساحتها ما بين 158 – 199 م2، وذلك وفق أعلى معايير الجودة في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، بالشراكة مع شركة طراز العربية.

ضاحية خزام

وتمتد ضاحية خزام على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 30 مليون م2، وتتكامل فيها الخدمات والمرافق من مساجد ومرافق تعليمية، وصحية، وترفيهية، كما يتخللها قرابة 3 ملايين م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء، لتحقق نمط حياة صحي ومميز وتقدم أسلوبًا عصريًا للسكن شمال العاصمة الرياض.

ويمكن حجز الوحدات السكنية بالمشاريع المطروحة والاطلاع على جميع الخيارات، من خلال زيارة منصة سكني على الرابط التالي:  ‏https://sakani.sa/app/mega-project/dhy-at-khzm

وتعد “الوطنية للإسكان” الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى توفير خيارات سكنية متنوعة ذات طابع حضاري وبتصاميم مميزة وعصرية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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