3 ملايين دولار تعويضًا عن حبسه ظلمًا 19 عامًا

حصل رجل على حوالي خمسة ملايين دولار نيوزيلندي (ثلاثة ملايين دولار أمريكية)، كتعويض، عن حبسه ظلما لمدة 19 عامًا، وفقًا لما أعلنته حكومة نيوزيلندا اليوم الجمعة

تم إلغاء الحكم 2022

وفي التفاصيل، وفي عام 1986، تم إدانة الرجل، الذي يدعى هول، بقتل آرثر إيستون وإصابة ابنه، بريندون إيستون، عمدًا، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وتم إلغاء الحكم بإدانته في عام 2022.

وذكرت ديبورا راسيل، القائمة بأعمال وزيرة العدل النيوزيلندية، أن الحكومة وافقت على دفع أربعة ملايين و933 ألفًا و725 دولارًا نيوزيلنديًا، كتعويض، عن حبسه لمدة 19 عامًا.

وأردفت راسيل أن الحكومة تقبل براءة السيد هول وتعتذر دون تحفظ عن إدانته وحبسه ظلمًا.

وتابعت راسيل اعترف أن الاعتذار والتعويض، لا يمكن أبدًا أن يعالجا الظلم، الذي عانى منه السيد هول على الإطلاق. لكن آمل أن يقطعوا شوطًا ما في مساعدة السيد هول على إعادة بناء حياته وسيمكنوه من متابعة الأشياء التي يرغب فيها.