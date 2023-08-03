3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لعرضهم وترويجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم الى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.