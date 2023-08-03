3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات في رنية

قبضت شرطة محافظة رنية على 3 مواطنين اتخذوا منزلًا مزودًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وحسب بيان الأمن العام، ضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية وبندقية هوائية وذخيرة حية وهواتف متنقلة وشرائح اتصالات ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.