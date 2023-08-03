3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية

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قدمت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح والإرشادات للطلاب والطالبات أثناء النزول من الحافلة المدرسية.
ونشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إنفوجراف، طالبت من خلاله الطلاب بالالتزام بالتعليمات والإرشادات للإسهام في زيادة وعيهم وتعزيز السلامة المرورية أثناء تنقلاتهم .
ونصحت إدارة المرور في إنفوجراف توعوي ضرورة:
الصعود والنزول من الجانب الأيمن للمركبة.
عدم الاقتراب من المركبات في حالة السير.
التأكد من توقف المركبة تمامًا قبل عبور الطريق.