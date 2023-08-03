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منها الصعود والنزول من الجانب الأيمن للمركبة

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
المواطن - فريق التحرير

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قدمت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح والإرشادات  للطلاب والطالبات أثناء النزول من الحافلة المدرسية.

ونشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إنفوجراف، طالبت من خلاله الطلاب بالالتزام بالتعليمات والإرشادات للإسهام في زيادة وعيهم وتعزيز السلامة المرورية أثناء تنقلاتهم .

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نصائح للطلاب

ونصحت إدارة المرور في إنفوجراف توعوي ضرورة:

الصعود والنزول من الجانب الأيمن للمركبة.

عدم الاقتراب من المركبات في حالة السير.

التأكد من توقف المركبة تمامًا قبل عبور الطريق.

 

 

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