3 نصائح مهمة للوقاية في مرحلة ما قبل السكري

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يؤكد الأطباء أن مرحلة ما قبل السكري، هي مرحلة ترتفع فيها نسبة السكر في الدم لأعلى من الطبيعي وأقل من الإصابة.
ويكون معدل السكر في الدم من 100 إلى 125 ملغم / دسل للصائم، و6.4% إلى 5.7% السكر التراكمي.
ويوضح الأطباء أن عدم الإصابة بالسكري لا تعني أنك شخص سليم، ولذلك قد تكون مرحلة ما قبل السكري، وهي مرحلة تستوجب الحذر.
ولاستعادة مستوى السكر في الدم للطبيعي ومنع أو تأخير الإصابة بداء السكري من النوع الثاني يجب اتباع النصائح التالية:
– اتباع نظام غذائي صحي
– ممارسة الرياضة 30 دقيقة في 5 أيام خلال الأسبوع
– الحفاظ على الوزن الصحي