Icon

جدة تستضيف مؤتمر استدامة الصناعات البحرية 4 سبتمبر Icon معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض 10 سبتمبر Icon وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات Icon طريقة إخفاء وضع الأونلاين في تطبيق إنستغرام Icon طرح لائحة نظام معالجة المنشآت المالية المهمة للاستطلاع Icon وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة Icon أمانة القصيم تطرح فرصة إنشاء وتشغيل هايبر ماركت في طريق الملك سلمان Icon ​إتاحة طباعة البطاقة الجمركية للسيارات إلكترونيًا Icon شركة البحر الأحمر وتخصصي تبوك ينفذان فرضية هبوط طائرة إخلاء طبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
أهمها ممارسة الرياضة يوميا لمدة 30 دقيقة

3 نصائح مهمة للوقاية في مرحلة ما قبل السكري

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
3 نصائح مهمة للوقاية في مرحلة ما قبل السكري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يؤكد الأطباء أن مرحلة ما قبل السكري، هي مرحلة ترتفع فيها نسبة السكر في الدم لأعلى من الطبيعي وأقل من الإصابة.

مرحلة ما قبل السكري

ويكون معدل السكر في الدم من 100 إلى 125 ملغم / دسل للصائم، و6.4% إلى 5.7% السكر التراكمي.

قد يهمّك أيضاً
أزمة بين نونو سانتو وبنزيما!

أزمة بين نونو سانتو وبنزيما!

معلومات لا تعرفها عن الثقوب الزرقاء

معلومات لا تعرفها عن الثقوب الزرقاء

ويوضح الأطباء أن عدم الإصابة بالسكري لا تعني أنك شخص سليم، ولذلك قد تكون مرحلة ما قبل السكري، وهي مرحلة تستوجب الحذر.

نصائح مهمة للوقاية

ولاستعادة مستوى السكر في الدم للطبيعي ومنع أو تأخير الإصابة بداء السكري من النوع الثاني يجب اتباع النصائح التالية:

– اتباع نظام غذائي صحي

– ممارسة الرياضة 30 دقيقة في 5 أيام خلال الأسبوع

– الحفاظ على الوزن الصحي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر
الرياضة

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في...

الرياضة
ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية
آخر الاخبار

ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية

آخر الاخبار
القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا ممنوعة بالقصيم
أخبار أمنية

القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا...

أخبار أمنية
جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية
السعودية اليوم

جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة في شركة معادن

وظائف
تراجع طفيف لأسعار النفط
العالم

تراجع طفيف لأسعار النفط

العالم
10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
العالم

10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24...

العالم
إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر
أخبار أمنية

إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر

أخبار أمنية