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في الدوري الإنجليزي

3 نقاط لـ مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ صباحاً
3 نقاط لـ مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، مساء السبت بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

وشهد الشوط الأول إحراز اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الوحيد لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 32 من تصويبة قوية.

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وانتهى الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد بتقدم مانشستر سيتي بهدف.

وفي الشوط الثاني، حافظ نادي مانشستر سيتي على تفوقه ليفوز بهدف دون رد ويصبح رصيده 6 نقاط، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط.

وكانت مباريات الجولة الثانية بدأت من أول أمس الجمعة بفوز نوتنجهام فورست على شيفيلد يونايتد بثنائية لهدف.

مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

نتائج الجولة الثانية

وفي مباريات أمس السبت، فاز برينتفورد على فولهام بثلاثية دون رد، وفاز ليفربول على بورنموث بثلاثية لهدف، بينما فاز برايتون على وولفرهامبتون برباعية لهدف، وتم تأجيل مباراة بيرنلي ضد لوتون تاون، وفاز توتنهام على مانشستر يونايتد بثنائية دون رد.

ويعد فوز توتنهام هو أول فوز يحققه على مانشستر يونايتد في ملعب توتنهام الجديد، كما أول فوز يحققه الفريق اللندني بعد رحيل مهاجمه التاريخي هاري كين لصفوف فريق بايرن ميونخ الألماني الأسبوع الماضي.

وخلال مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد، شهد الشوط الأول إهدار مانشستر يونايتد مجموعة من الفرص عبر كل من برونو فيرنانديز وأنتوني لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة توتنهام ضد مان يونايتد، نجح توتنهام في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب السنغالي باب سار في الدقيقة الخمسين، ثم سجل الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز الهدف الثاني لتوتنهام بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 84.

وبعد المباراة، أصبح رصيد توتنهام 4 نقاط بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط.

مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

 

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