3 وصايا لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

وجه مجلس شؤون الأسرة نصائح مهمة لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد الذي ينطلق غدا الأحد.

احتواء الطفل ومرافقته

وأوضح مجلس شؤون الأسرة، عبر منشور في منصة إكس “تويتر سابقا”: “أن احتواء الطفل ومرافقته خلال فترة دخوله الأولى إلى المدرسة خُطوة هامة لتعزيز استقراره النفسي وتقبّله للمرحلة الجديدة التي يمر بها.

3 وصايا مهمة

– ساهم في تهيئة طفلك وتجهزه لاستقبال مرحلته الجديدة

– رافق طفلك في يومه الأول لتمنحه الشعور بالأمان

– احتضن مخاوفه وتحدث معه عن يومه بعد خروجه من المدرسة