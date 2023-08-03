3 وصايا لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

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وجه مجلس شؤون الأسرة نصائح مهمة لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد الذي ينطلق غدا الأحد.
وأوضح مجلس شؤون الأسرة، عبر منشور في منصة إكس “تويتر سابقا”: “أن احتواء الطفل ومرافقته خلال فترة دخوله الأولى إلى المدرسة خُطوة هامة لتعزيز استقراره النفسي وتقبّله للمرحلة الجديدة التي يمر بها.
– ساهم في تهيئة طفلك وتجهزه لاستقبال مرحلته الجديدة
– رافق طفلك في يومه الأول لتمنحه الشعور بالأمان
– احتضن مخاوفه وتحدث معه عن يومه بعد خروجه من المدرسة