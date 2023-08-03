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تسبب مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي

3 وفيات و71 إصابة ببكتيريا الفيلقية في بولندا

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
3 وفيات و71 إصابة ببكتيريا الفيلقية في بولندا
المواطن - فريق التحرير

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توفي 3 أشخاص جراء إصابتهم ببكتيريا الفيلقية، إلى جانب إصابة 71 آخرين نقلوا إلى المشفى، في مدينة رزيسزو جنوب شرق بولندا، اليوم الأربعاء، بحسب المشفى الجامعي.

 مشاكل خطيرة بالجهاز التنفسي

ولفت المتحدث باسم المشفى أندريه سروكا، إلى وفاة 3 مسنين جراء إصابتهم بالبكتيريا الفيلقية، وأوضحت السلطات أن الإصابة بهذه البكتيريا تسبب مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي، فيما لم يعرف مصدر إصابتهم بهذه البكتيريا.

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ومن جانبها، أعلنت بلدية مدينة رزيسزو تشكيل لجنة متخصصة للتعامل مع هذا الطارئ الصحي، لافتة إلى أنها ستجري نهاية الأسبوع عملية تطهير إضافية لشبكة إمدادات المياه في المدينة، فيما ستعلن السلطات يوم الاثنين المقبل عن نتائج الفحوصات التي سيتم إجراؤها على عينات مياه أخذت من مختلف الينابيع التي تزود المدينة بالمياه.

وتجدر الإشارة إلى أن مرض الفيالقة هو عدوى رئوية خطرة تتسبب بها بكتيريا تصيب الجهاز التنفسي وتنتقل إليه إما عبر شرب مياه ملوثة بها، أو عبر الاستنشاق عن طريق مكيف الهواء.

 

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