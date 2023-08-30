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وسط الانتهاء من مشاريع القنوات

30 ألف ريال غرامة التعدي على قنوات تصريف مياه الأمطار بجدة

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
30 ألف ريال غرامة التعدي على قنوات تصريف مياه الأمطار بجدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة محافظة جدة عن عقوبة التعدي على قنوات تصريف مياه الأمطار وضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المصرح بها.

وقالت أمانة جدة عبر منصة “إكس” إنه سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال عند التعدي على قنوات تصريف مياه الأمطار، وضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المصرح بها.

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تصريف مياه الأمطار

وفي وقت سابق، قال وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار في جدة المهندس غسان الزهراني، إنه تم الانتهاء من 11 مشروعًا موزعة على المناطق التي تتعرض لحجم مياه كبير، وستتم تغطية 24% من مساحة جدة.

وأشار الزهراني في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إلى أن هناك أكثر من 13 مشروعًا آخرين مطروحًا خلال هذه السنة، لافتًا إلى أن هناك منها من وصل إلى مرحلة توقيع العقود بقيمة تتجاوز المليار ريال.

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