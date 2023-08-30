30 دائرة تنفيذ إدارية استعدادًا لبدء العمل بالمحاكم

عقد مجلس القضاء الإداري -أمس- جلسته الأولى لهذا العام، برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وذلك عبر منصة إدارة الرقمية.

وبدأت الجلسة بكلمةٍ لمعالي رئيس المجلس رحَّب فيها بالأعضاء، مثمنًا لهم ما يقومون به من أعمال وما يقدمونه من توصيات ودراسات.

قرارات مهمة

وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس اتخذ عددًا من القرارات المهمة بشأن أعمال وتحولات ديوان المظالم الإستراتيجية، حيث أقرَّ تشكيل 26 دائرةَ استئناف رقمية وفق قواعد التقاضي الرقمي بما يحقق التخصص النوعي في نظر الدعاوى والطلبات دون ربطها بالاختصاص المكاني، مضيفًا أن المجلس وافق على الخطة التدريبية القضائية لعام 1445 / 1446هـ، وتشكيل دوائر المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة، وتشكيل 30 دائرةً في محكمة التنفيذ الإدارية؛ تمهيدًا لبدء العمل بالمحكمة ابتداءً من الأحد 4 صفر 1445 هـ.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة سير أعمال محاكم ديوان المظالم.