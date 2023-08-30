30 سيارة رياضية من جدة إلى عسير للتعريف بالوجهات السياحية

أعلنت شركة ستير للرحلات السياحية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، وموسم صيف عسير، عن تنظيم رحلة برية سياحية، لمدة ثلاثة أيام من يوم 9 إلى 11 أغسطس 2023م، بمشاركة 30 سيارة رياضية من أفخر أنواع السيارات وبمواصفات فريدة؛ للترويج للسياحة الداخلية، واستكشاف جمال المملكة وطبيعتها الساحرة، ومناظرها الخلابة، ومعالمها التراثية العريقة، لدعم جهود الحكومة في تنمية السياحة الداخلية وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية كأحد القطاعات الرائدة في السعودية.

مسار الرحلة

تنطلق هذه الرحلة ابتداءً من نادي اليخوت بمدينة جدة، مرورًا بالطائف، ثم مدينة بلجرشي بمنطقة الباحة، وصولًا إلى مدينة أبها بمنطقة عسير، ومن ثم العودة إلى جدة في ذات المسار؛ لاستكشاف الوجهات السياحة المتميّزة في السعودية، وجاهزية طرقها، عبر التنقل البري بين الوجهات السياحية الصيفية، والاستمتاع بتجربة قيادة السيارات الرياضية في طرق مناطق غرب وجنوب المملكة؛ مما يؤكد امتلاك السعودية لأكبر شبكة طرق مؤهلة ومتطورة على مستوى الشرق الأوسط بأفضل المواصفات والمعايير العالمية، وتربط بين جميع الوجهات السياحية في المملكة.

بمشاركة كبار السائقين

ويشارك في هذه الرحلة عدد من كبار السائقين الرياضيين المشهورين، ونخبة من الشخصيات العامة، من أجل دعم السياحة الداخلية وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030م. حيث تبرز هذه الرحلة مقومات منطقة عسير السياحية الطبيعية والثقافية على حدٍ سواء، وتتيح الفرصة للاستمتاع بمعالم الطريق من جدة إلى أبها، وسط أجواء مفعمة بالطبيعة الساحرة، والخضرة الفاتنة، وقمم الجبال الشاهقة التي تعانق السحاب، فضلًا عن جريان مياه الأودية وتساقط الأمطار، مما يضفي مزيدًا من الجمال والروعة، والبهاء والتألق على المنطقة التي تقدم لزوارها تجربة سياحية لا تنسى من المتعة والإثارة، في مسار الرحلة الذي يمر على مناطق موسم صيف عسير، بدءًا من شارع الفن، وأبها قالا، ومدهال، وسيرّ، ومزرعة أعناب السياحية، مرورًا بعقبة الصماء والسودة وبني مازن، وقصور أبو سراح التاريخية، وقرية المسقى التراثية، ويختم المسار بزيارة مسرح سمرة ومنطقة ترحاب.

صيف السعودية

يذكر أن رحلة ستير تأتي في إطار حملة صيف السعودية التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة في شهر مايو الماضي، تحت شعار لا تروح بعيد، وتمت استضافة الرحلة ضمن موسم صيف عسير الذي تستمر فعالياته حتى 1 سبتمبر 2023م؛ كأكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضنه المنطقة. ويتضمن أكثر من 15 وجهة سياحية وترفيهية متنوعة، والعديد من البرامج الترفيهية والسياحية الممتعة التي تناسب جميع فئات المجتمع.

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