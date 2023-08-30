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30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود البابون بالسعودية

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود البابون بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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يواصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، معالجة تزايُد أعداد قرود البابون في المناطق المتضررة، من خلال 30 فرقة ميدانية متوزعة في كافة المناطق المتضررة.

تقنيات حديثة

ونشر المركز مقاطع فيديو للقبض على أعداد كثيرة من قرود البابون باستخدام تقنيات حديثة، تمثلت في الرصد باستخدام الكاميرات، وكذلك الدوريات الميدانية، ومساعدة الأهالي بالمواقع المتضررة.

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أضرار تزايد قرود البابون

وأوضحت الحياة الفطرية في وقت سابق، الأضرار الناجمة عن تزايد أعداد قرود البابون، وجاءت على النحو التالي:

الأضرار الناجمة:

1 ـ مهاجمة الناس وخصوصًا الأطفال.

2 ـ نقل الأمراض والفيروسات.

3 ـ الإخلال بالتوازن البيئي.

4 ـ إتلاف المحاصيل الزراعية.

5 ـ اقتحام المنازل والمنشآت وإتلاف الممتلكات العامة.

6ـ تتسبب في الإضرار بالسياحة بالمناطق المتضررة.

 

 

 

 

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