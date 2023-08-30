30 مليون مشاهدة على منصات شؤون الحرمين بمناسبة غسل الكعبة

تجاوز عدد التفاعل على منصات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإعلامية 30 مليون مشاهدة، بمناسبة غسل الكعبة المشرفة.

نقل الحدث للعالم

وأكد الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية، سلطان بن سعود المسعودي، بأن الإدارات الإعلامية التابعة لوكالة الاتصال والشؤون الإعلامية عملت على إبراز الحدث ونقله لجميع المسلمين في أنحاء العالم من خلال فريق عمل متخصص في تحرير الأخبار وصناعة المحتوى والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والمونتاج.

رسالة الحرمين

وأوضح المسعودي بأن جميع المواد الإخبارية نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة إضافة إلى توثيق الحدث وتزويد الجهات الإعلامية بالمواد الإخبارية والصور، والتي بدورها قامت بنشرها وإيصالها إلى جميع الناس لإيصال رسالة الحرمين الشريفين، وإبراز جهود مملكتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة تجاه الكعبة المشرفة.

كما ذكر الوكيل المساعد للإعلام الجديد وائل بن مصلح الأحمدي بأن جميع المحتويات نشرت على المنصات الإعلامية التابعة للرئاسة والتي من بينها (منصة تويتر وفيسبوك وإنستجرام، وسناب شات وتك توك)، وحظيت بمعدل مشاهدات عالية وتفاعل من جميع أنحاء العالم.

وقال الوكيل المساعد للاتصال والتنسيق الإعلامي بالمسجد الحرام منصور بن محمد المنصوري بأن الرئاسة مكنت الجهات الإعلامية من المشاركة في هذه المناسبة الحديثة لرصدها من خلالها عدسات الكاميرات، ونقلها عبر الشاشات وأثير الإذاعات والمواقع الإلكترونية والصحف ووكالات الأنباء، لإظهار اللمسات والجهود التي تبذلها الدولة- رعاها الله- في خدمة الكعبة المشرفة وما توليه القيادة الرشيدة لها.

توثيق اللحظات الإيمانية

وقال المنصوري: تم توفير جميع الخدمات للجهات الإعلامية من خلال المركز الإعلامي لتسهيل عملية الدخول ومواقع التصوير لنقل الصورة المشرقة للخدمات المقدمة ولتوثيق اللحظات الإيمانية والمشاهد الروحانية لتصل للمسلمين في كافة أنحاء العالم لمشاهدة غسل الكعبة، وإبراز جهود الدولة.

تأتي هذه الجهود وفق توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وإشراف وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية المهندس ماهر بن منسي الزهراني.