Icon

شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية Icon عبدالحميد راجخان 40 عامًا في مجال العود Icon دوري أبطال آسيا طوق نجاة نجوم النصر أمام جماهيرهم Icon تصرف جديد قد يقرب عبدالرحمن العبود من الهلال Icon لقطات مفزعة تكشف حصار العاصمة اليونانية بنيران الحرائق Icon مميزات آيفون 15 والموعد النهائي لطرحه Icon توقعات الأرصاد: برد وسيول على المدينة المنورة غدًا Icon ليلة الدموع تجمع ألمع الفنانين في جدة Icon تقارير: الشباب يوافق على بيع عقد حسان تمبكتي لـ الهلال Icon إكواس ترفض فترة انتقالية في النيجر لـ 3 سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
اللاعب البرتغالي لم ينجح في إثبات نفسه مع العميد

30 مليون يورو تُنعش خزينة الاتحاد حال التخلص من جوتا

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
30 مليون يورو تُنعش خزينة الاتحاد حال التخلص من جوتا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يبحث نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الفترة المقبلة، بيع اللاعب البرتغالي جوتا وذلك بعد أن عجز عن إثبات نفسه مع الفريق في 6 مباريات.

تفاصيل عقد جوتا مع الاتحاد

وكان النجم البرتغالي انضم للعميد في صيف العام الجاري قادمًا من نادي سيلتيك الإسكتلندي مقابل 90 مليون يورو بواقع 30 مليون يورو في الموسم الواحد، حيث يستمر العقد لمدة 3 مواسم.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد لأهالي جازان: أمطار غزيرة غدًا حتى المساء

الأرصاد لأهالي جازان: أمطار غزيرة غدًا حتى المساء

نزوح 5 ملايين سوداني من الخرطوم

نزوح 5 ملايين سوداني من الخرطوم

إدارة أنمار الحائلي تعمل على التخلص من اللاعب البرتغالي جوتا لتوفير راتبه السنوي، والسعي لضم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وكانت جماهير الاتحاد طالبت إدارة الحائلي بحسم صفقة صلاح، حيث قالت قناة ” الكأس” القطرية إن صلاح منح الضوء الأخضر لإدارة الاتحاد للتفاوض مع إدارة ليفربول من أجل رحيله إلى دوري روشن السعودي.

ودشنت جماهير الاتحاد وسمًا في منصة “إكس” بعنوان “حسم صفقة صلاح مطلب”.

جواو فيليبي - جوتا - الاتحاد
جوتا

أزمة صلاح وكلوب 

وفي وقت سابق، أُثيرت أزمة بين محمد صلاح والمدرب الألماني يورجن كلوب وذلك بعد استبدال صلاح في مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح بدا غاضبًا أثناء خروجه من الملعب ورفض مصافحة المدرب كلوب في المباراة، مما أثار جدل حول وجود أزمة بينهما.

المدرب الألماني علق على الواقعة قائلًا بعد المباراة: “لست متضايقًا من صلاح وأتفهم تمامًا ما فعله، لأنه كان يريد تحقيق رقم قياسي وتسجيل هدف في المباراة الافتتاحية ليكون فعلها للموسم السابع على التوالي، ولكن هذا لا يهمني، أردنا الاستقرار في المباراة وضخ دماء جديدة في الفريق”.

وتابع كلوب: “رد فعل صلاح كان طبيعيًّا بالنسبة لي ولو كان أظهر أي رد فعل غير الذي أظهره لكنت شككت في الأمر، ما فعله صلاح طبيعيًّا ولا أشعر بالضيق بسبب تصرفه”.

محمد صلاح
صلاح

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم