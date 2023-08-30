30 مليون يورو تُنعش خزينة الاتحاد حال التخلص من جوتا

يبحث نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الفترة المقبلة، بيع اللاعب البرتغالي جوتا وذلك بعد أن عجز عن إثبات نفسه مع الفريق في 6 مباريات.

تفاصيل عقد جوتا مع الاتحاد

وكان النجم البرتغالي انضم للعميد في صيف العام الجاري قادمًا من نادي سيلتيك الإسكتلندي مقابل 90 مليون يورو بواقع 30 مليون يورو في الموسم الواحد، حيث يستمر العقد لمدة 3 مواسم.

إدارة أنمار الحائلي تعمل على التخلص من اللاعب البرتغالي جوتا لتوفير راتبه السنوي، والسعي لضم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وكانت جماهير الاتحاد طالبت إدارة الحائلي بحسم صفقة صلاح، حيث قالت قناة ” الكأس” القطرية إن صلاح منح الضوء الأخضر لإدارة الاتحاد للتفاوض مع إدارة ليفربول من أجل رحيله إلى دوري روشن السعودي.

ودشنت جماهير الاتحاد وسمًا في منصة “إكس” بعنوان “حسم صفقة صلاح مطلب”.

أزمة صلاح وكلوب

وفي وقت سابق، أُثيرت أزمة بين محمد صلاح والمدرب الألماني يورجن كلوب وذلك بعد استبدال صلاح في مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح بدا غاضبًا أثناء خروجه من الملعب ورفض مصافحة المدرب كلوب في المباراة، مما أثار جدل حول وجود أزمة بينهما.

المدرب الألماني علق على الواقعة قائلًا بعد المباراة: “لست متضايقًا من صلاح وأتفهم تمامًا ما فعله، لأنه كان يريد تحقيق رقم قياسي وتسجيل هدف في المباراة الافتتاحية ليكون فعلها للموسم السابع على التوالي، ولكن هذا لا يهمني، أردنا الاستقرار في المباراة وضخ دماء جديدة في الفريق”.

وتابع كلوب: “رد فعل صلاح كان طبيعيًّا بالنسبة لي ولو كان أظهر أي رد فعل غير الذي أظهره لكنت شككت في الأمر، ما فعله صلاح طبيعيًّا ولا أشعر بالضيق بسبب تصرفه”.