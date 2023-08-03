314.823 مليار ريال إيرادات الربع الثاني من ميزانية السعودية

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أصدرت وزارة المالية اليوم الخميس، تقريرها الربعي الثاني لأداء الميزانية للعام 2023.
وحسب قناة “الإخبارية”، بلغت إيرادات الربع الثاني من ميزانية الدولة 314.823 مليار ريال.
وذكرت وزارة المالية أن 320 مليار ريال مصروفات الربع الثاني من ميزانية الدولة.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الإيرادات النفطية لميزانية الدولة خلال الربع الثاني وصلت إلى 179 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 135 مليار ريال.
وسجلت ميزانية السعودية عجزًا بـ 5.2 مليار ريال خلال الربع الثاني.