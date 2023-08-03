Icon

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon الأهلي ينتظر قرار نجم برشلونة Icon وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول Icon وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon اكتشاف سلاح فضائي عمره 3 آلاف عام Icon وظائف شاغرة لدى محطة بوابة البحر الأحمر Icon الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم Icon إيلون ماسك يعلن عن ميزة جديدة للفيديوهات المنشورة في X Icon إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساءً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
320 مليار ريال مصروفات الربع الثاني

314.823 مليار ريال إيرادات الربع الثاني من ميزانية السعودية

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
314.823 مليار ريال إيرادات الربع الثاني من ميزانية السعودية
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة المالية اليوم الخميس، تقريرها الربعي الثاني لأداء الميزانية للعام 2023.

وحسب قناة “الإخبارية”، بلغت إيرادات الربع الثاني من ميزانية الدولة 314.823 مليار ريال.

قد يهمّك أيضاً
سبب رفض كيليان مبابي الانتقال إلى الهلال

سبب رفض كيليان مبابي الانتقال إلى الهلال

إخماد حريق منزل بحي الأوجام في القطيف

إخماد حريق منزل بحي الأوجام في القطيف

مصروفات الربع الثاني

وذكرت وزارة المالية أن 320 مليار ريال مصروفات الربع الثاني من ميزانية الدولة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الإيرادات النفطية لميزانية الدولة خلال الربع الثاني وصلت إلى 179 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 135 مليار ريال.

وسجلت ميزانية السعودية عجزًا بـ 5.2 مليار ريال خلال الربع الثاني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم