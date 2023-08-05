32 وظيفة شاغرة بشركة رعاية الطبية

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في كل من الرياض، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف رعاية الطبية

وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كاتب السجلات الطبية.

– رئيس اكتساب المواهب.

– منسق التدريب (عدد وظيفتين).

– رئيس خدمات الدعم والضيوف.

– مهندس أول ميكانيكي.

– منسق طبي (عدد 3 وظائف).

– أمين صندوق.

– رئيس الحسابات.

– منسق السجلات الطبية.

– مترجم طبي.

– أخصائي تحسين التوثيق السريري.

– موظف موارد بشرية (عدد وظيفتين).

– مسؤول التحليل المالي.

– منسق الموافقات والقبول.

– كاتب ملفات السجلات الطبية.

– منسق إداري.

– موظف قسم خدمات العمليات.

– محاسب الموازنة العامة.

– أخصائي المعلوماتية الصحية.

– كاتب تسجيل/ موظف استقبال.

– محاسب أول.

– فني تكييف.

– مدير مشروع.

– كاتب الفواتير (عدد وظيفتين).

– سائق (عدد وظيفتين).

– منسق مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)