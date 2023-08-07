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35 وظيفة شاغرة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
35 وظيفة شاغرة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فتح باب التقديم لشغل (35) وظيفة (رجال / نساء) بالمرتبة (السادسة)، وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والمؤهلات والشروط الموضحة لكل وظيفة، وذلك حسب التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- محقق نظامي مساعد.
2- أخصائي رقابة إدارية مساعد.
3- محقق إداري مساعد.

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أماكن العمل:

– الرياض.
– المدينة المنورة.
– جدة.
– الباحة.
– ينبع.
– القنفذة.
– سكاكا.
– الدمام.
– حائل.
– أبها.
– الخرج.
– الأحساء.
– حفر الباطن.
– وادي الدواسر.
– تبوك.
– بيشة.
– نجران.
– عرعر.
– الطائف.
– المجمعة.
– الدوادمي.

المرتبة:
– المرتبة (السادسة).

المستندات المطلوبة:

– السيرة الذاتية.
– صورة من المؤهل العلمي.
– صورة من الهوية الوطنية.

التخصصات:
– التخصصات الإدارية (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، التنظيم والتطوير الإداري).
– التخصصات القانونية (القانون، الحقوق، الأنظمة).

ملاحظة:
– سيتم استبعاد الطلبات الغير مكتملة والغير مطابقة للشروط.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/01/25هـ الموافق 2023/08/12م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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