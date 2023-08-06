35 وظيفة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فتح باب التقديم لشغل (35) وظيفة (رجال / نساء) بالمرتبة (السادسة)، وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والمؤهلات والشروط الموضحة لكل وظيفة، وذلك حسب التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- محقق نظامي مساعد.

2- أخصائي رقابة إدارية مساعد.

3- محقق إداري مساعد.

أماكن العمل:

– الرياض.

– المدينة المنورة.

– جدة.

– الباحة.

– ينبع.

– القنفذة.

– سكاكا.

– الدمام.

– حائل.

– أبها.

– الخرج.

– الأحساء.

– حفر الباطن.

– وادي الدواسر.

– تبوك.

– بيشة.

– نجران.

– عرعر.

– الطائف.

– المجمعة.

– الدوادمي.

المرتبة:

– المرتبة (السادسة).

المستندات المطلوبة:

– السيرة الذاتية.

– صورة من المؤهل العلمي.

– صورة من الهوية الوطنية.

التخصصات:

– التخصصات الإدارية (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، التنظيم والتطوير الإداري).

– التخصصات القانونية (القانون، الحقوق، الأنظمة).

ملاحظة:

– سيتم استبعاد الطلبات الغير مكتملة وغير المطابقة للشروط.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/01/19هـ الموافق 2023/08/06م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/01/25هـ الموافق 2023/08/12م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا