39 مخالفًا أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (39) مخالفاً لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (37) مواطنًا، ومقيمان من الجنسيتين الباكستانية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.