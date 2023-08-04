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بسبب هطول الأمطار المستمرة منذ بداية الأسبوع

4 آلاف نرويجي يخلون منازلهم بسبب الفيضانات

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
4 آلاف نرويجي يخلون منازلهم بسبب الفيضانات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن حوالي 4 آلاف شخص يعيشون في جنوب وشرق النرويج بالقرب من الأنهار والسدود اضطروا إلى إخلاء منازلهم بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة المستمرة منذ بداية الأسبوع.

استخدام المروحيات

وبحسب وكالة أسوشيتيد برس، فإن رجال الإنقاذ استخدموا المروحيات لإجلاء سكان المناطق النائية، في النرويج.

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فيضانات
فيضانات

وحذرت السلطات النرويجية من أن الفيضانات قد تستمر حتى يوم الجمعة، لذلك سيتم إغلاق الطرق السريعة الرئيسية في البلاد في الأيام القليلة المقبلة.

وأصبح الوضع صعبًا في عدد من الأماكن في جنوب النرويج. حيث غيرت إدارة الموارد المائية والطاقة اليوم الخميس المستوى البرتقالي لخطر الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى اللون الأحمر وهو الحد الأقصى للخطر في الجزء الجنوبي من البلاد.

وبعد فيضان نهر غلوما، الأطول في البلاد، يوم أمس في الجزء الجنوبي من النرويج انهار سد جزئيًّا. وقالت الشرطة المحلية: إن الخبراء يحاولون تقييم الأضرار الناجمة عن الانهيار.

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