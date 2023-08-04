في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية بقطاع الترفيه خلال النصف الأول من 2023 عدو برشلونة قد يتسبب في انتقال نيمار إلى الهلال ! 4 آلاف نرويجي يخلون منازلهم بسبب الفيضانات الأهلي يعلن التعاقد مع البرازيلي روجير إيبانيز إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا لقطات خلابة لشلالات حديقة اللافندر في الباحة بعد هطول الأمطار إيكواس: كل الخيارات مطروحة بشأن النيجر بما في ذلك استخدام القوة كويلار غاضب من نجم الشباب بعد تأهل نادي الهلال هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب شمال مصر
كشفت تقارير إعلامية أن حوالي 4 آلاف شخص يعيشون في جنوب وشرق النرويج بالقرب من الأنهار والسدود اضطروا إلى إخلاء منازلهم بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة المستمرة منذ بداية الأسبوع.
وبحسب وكالة أسوشيتيد برس، فإن رجال الإنقاذ استخدموا المروحيات لإجلاء سكان المناطق النائية، في النرويج.
وحذرت السلطات النرويجية من أن الفيضانات قد تستمر حتى يوم الجمعة، لذلك سيتم إغلاق الطرق السريعة الرئيسية في البلاد في الأيام القليلة المقبلة.
وأصبح الوضع صعبًا في عدد من الأماكن في جنوب النرويج. حيث غيرت إدارة الموارد المائية والطاقة اليوم الخميس المستوى البرتقالي لخطر الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى اللون الأحمر وهو الحد الأقصى للخطر في الجزء الجنوبي من البلاد.
وبعد فيضان نهر غلوما، الأطول في البلاد، يوم أمس في الجزء الجنوبي من النرويج انهار سد جزئيًّا. وقالت الشرطة المحلية: إن الخبراء يحاولون تقييم الأضرار الناجمة عن الانهيار.