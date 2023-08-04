صناديق الخليج السيادية مؤهلة لاقتناص المزيد من الصفقات قمة حاسمة لحماية أكبر غابة مطيرة بالعالم 4 أدوات للتعامل مع مواد مكافحة آفات النخيل هيكليًا وتنظيميًا وإداريًا.. الحرمان الشريفان على موعد مع التطوير المؤسسي لحظة انهيار منزل في ولاية أمريكية جراء الفيضانات تحلل جثث القتلى في السودان ومخاوف من تفشي الأوبئة لقطات بالدرون للأعمال الإنشائية في مطار البحر الأحمر مصدر دخل مميز لصناع المحتوى والصحفيين على إكس انتقاد المطاعم على جوجل ماب قد يقودك للسجن إضراب لسائقي سيارات الأجرة ومصرع 5 بجنوب إفريقيا
أوضحت الإدارة الإرشاد الزراعي بوكالة الزراعة التابعة وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية أدوات السلامة عند رش مواد مواجهة آفات النخيل.
وشددت الإدارة، عبر منشور بمنصة إكس، على مزارعي النخيل باستخدام أدوات السلامة اللازمة، عند التعامل مع المواد المستخدمة في مكافحة الآفات.
وتتضمن تلك الأدوات، نظارات الوقاية والقفازات الجافة من الرطوبة، وكمامات الغاز، مع ارتداء ملابس خاصة للجسم تناسب التعامل مع مثل تلك المواد.