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منها نظارات الوقاية والقفازات الجافة

4 أدوات للتعامل مع مواد مكافحة آفات النخيل

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
4 أدوات للتعامل مع مواد مكافحة آفات النخيل
المواطن - فريق التحرير

أوضحت الإدارة الإرشاد الزراعي بوكالة الزراعة التابعة وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية أدوات السلامة عند رش مواد مواجهة آفات النخيل.

مكافحة الآفات

وشددت الإدارة، عبر منشور بمنصة إكس، على مزارعي النخيل باستخدام أدوات السلامة اللازمة، عند التعامل مع المواد المستخدمة في مكافحة الآفات.

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وتتضمن تلك الأدوات، نظارات الوقاية والقفازات الجافة من الرطوبة، وكمامات الغاز، مع ارتداء ملابس خاصة للجسم تناسب التعامل مع مثل تلك المواد.

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