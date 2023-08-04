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4 أضرار خطيرة لـ المحليات الصناعية

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ صباحاً
4 أضرار خطيرة لـ المحليات الصناعية
المواطن - فريق التحرير

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حذر د. ناصر الجهني استشاري باطنة وغدد صماء وسكري وسمنة من خطورة وأضرار المحليات الصناعية على الصحة.

وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس : إن المحليات الصناعية بجميع أنواعها على الرغم من أنها لا تحتوي على سعرات حرارية فهي لا تساعد على فقدان الوزن بل على العكس قد تؤدي إلى أضرار صحية كما يلي:

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أضرار المحليات الصناعية

– زيادة الوزن
– متلازمة الأيض وممانعة الأنسولين
– داء السكري من النوع الثاني
– أمراض شرايين القلب

وأضاف ناصر الجهني، أنه من الأفضل تجنب المحليات الصناعية بجميع أنواعها، أو عدم الإفراط في تناولها.

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