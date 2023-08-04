4 أضرار خطيرة لـ المحليات الصناعية

حذر د. ناصر الجهني استشاري باطنة وغدد صماء وسكري وسمنة من خطورة وأضرار المحليات الصناعية على الصحة.

وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس : إن المحليات الصناعية بجميع أنواعها على الرغم من أنها لا تحتوي على سعرات حرارية فهي لا تساعد على فقدان الوزن بل على العكس قد تؤدي إلى أضرار صحية كما يلي:

أضرار المحليات الصناعية

– زيادة الوزن

– متلازمة الأيض وممانعة الأنسولين

– داء السكري من النوع الثاني

– أمراض شرايين القلب

وأضاف ناصر الجهني، أنه من الأفضل تجنب المحليات الصناعية بجميع أنواعها، أو عدم الإفراط في تناولها.