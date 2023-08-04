أمانة جدة ترفع أكثر من 154 ألف متر مكعب من المخلفات 4 أضرار خطيرة لـ المحليات الصناعية شركة معادن تعلن عن فرص توظيف وتدريب تحذير للسعوديين في فلوريدا من العاصفة إيداليا متطلبات جديدة لرفع كفاءة وجودة مكاتب الاستقدام رسمياً.. مايكروسوفت تزيل بعض ميزات متصفح إيدج بشهادة مؤسسات علمية.. خطأ وكالة الطاقة الدولية ينشر الخوف ويعزز الهلع في أسواق الطاقة “تام التنموية” تحدد موعد توزيع الأرباح على المساهمين ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك فريق إنقاذ الناقلة صافر يغادر الموقع
حذر د. ناصر الجهني استشاري باطنة وغدد صماء وسكري وسمنة من خطورة وأضرار المحليات الصناعية على الصحة.
وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس : إن المحليات الصناعية بجميع أنواعها على الرغم من أنها لا تحتوي على سعرات حرارية فهي لا تساعد على فقدان الوزن بل على العكس قد تؤدي إلى أضرار صحية كما يلي:
– زيادة الوزن
– متلازمة الأيض وممانعة الأنسولين
– داء السكري من النوع الثاني
– أمراض شرايين القلب
وأضاف ناصر الجهني، أنه من الأفضل تجنب المحليات الصناعية بجميع أنواعها، أو عدم الإفراط في تناولها.