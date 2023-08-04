4 إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية

دعت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، الطلبة والطالبات إلى اتباع إرشادات السلامة عند انتظار الحافلة المدرسية حفاظاً على سلامتهم.

إرشادات انتظار الحافلة

ونشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إنفوجرافًا يحوي 4 إرشادات ينبغي اتباعها حفاظًا على سلامة الطلاب أثناء انتظارهم الحافلة وهي:

1ـ انتظار الحافلة في مكان آمن بعيداً عن حافة الطريق.

2ـ التأكد من خلو الشارع تماماً من المركبات في حالة عبوره.

3ـ التأكد من وقوف الحافلة تماماً قبل صعودها.

4ـ الصعود والهبوط من الحافلة بهدوء.

نصائح لسلامة الطلاب

وفي وقت سابق، قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات للطلبة والطالبات أثناء التنقل في الحافلة المدرسية، حفاظًا على سلامتهم أثناء تنقلاتهم.

وذكرت إدارة المرور 6 نصائح لضمان سلامة الطلاب أثناء تنقلهم في الحافلة المدرسة وهي:

1ـ الجلوس بهدوء.

2ـ ربط حزام الأمان.

3ـ اتباع إرشادات مشرفي الحافلة.

4ـ تجنب إرباك السائق.

5ـ عدم إخراج اليد أو الرأس من الحافلة.

6ـ عدم النزول من الحافلة إلا بعد أن تتوقف تمامًا.