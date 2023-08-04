4 خطوات لتفعيل بطاقة الهوية الوطنية عبر أبشر

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ذكرتّ منصة أبشر بخطوات تفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد إصدارها الأول أو تجديدها عبر المنصة فور استلامها.
وقالت منصة أبشر في إنفوجراف صادر عنها إن خدمة تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عبر أبشر بعد استلامها من الناقل البريدي تتم في 4 خطوات هي:
1- الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2- اختيار الأحوال المدنية.
3- اختيار خدمات الهوية الوطنية.
4- اختيار تفعيل الهوية الوطنية.
فيما تتمثل خطوات تجديد البطاقة إلكترونيًا وفقًا لما ذكرته الأحوال المدنية في الآتي: