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باختصار زمني يتجاوز 70%

4 خطوات لتقديم الدعاوى عبر منصة معين

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
4 خطوات لتقديم الدعاوى عبر منصة معين
المواطن - واس

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بدأ ديوان المظالم بالتحديثات المرحلية لمنصة معين الرقمية، وأطلق ابتداء الهيكل الجديد للمنصة ومحتوياتها بالإضافة إلى الشكل العام للمنصة من حيث تصاميم الأيقونات والصفحات ومحتويات المنصة المعلوماتية والخدمية، وراعى التحديث الجديد للمنصة المتطلبات التي تسهم في تحسين تجربة المستفيد وتجويد الخدمات الرقمية للمنصة.

خطوات تقديم الدعاوى

وتضمنت تحديثات المرحلة الأولى لها عددًا من التغيرات، أبرزها اختصار خطوات خدمة تقديم الدعوى إلى نموذج معلومات أقل بـ 50% من خطوات النموذج السابق، تعزيزًا لاستجلاب المعلومات من خلال الربط التقني؛ ليكون تقديمها عبر المنصة من خلال 4 خطوات فقط، وباختصار زمني يتجاوز 70٪، إضافة إلى إيضاح خطوات استخدام المنصة عبر نشر شروحات الخدمات من خلال أيقونة الخدمة، وتوحيد عدد من الخدمات وتبسيط إجراءاتها؛ بهدف تيسير خدمات المنصة وتحسين تجربة المستفيد.

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ويسعى ديوان المظالم بتوجيه معالي رئيس ديوان المظالم د.خالد بن محمد اليوسف إلى مواكبة أعداد استخدامات المنصة بمزيد من التحديثات والتطوير المستمر لها من الناحية الإجرائية والتقنية.

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