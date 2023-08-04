احتساب نسبة التذبذب لسهم “التعاونية للتأمين” بسعر 124 ريالاً وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول 4 خطوات لتقديم الدعاوى عبر منصة معين هبوط اضطراري لطائرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة “موبي” توزع 12.5 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين إطلاق مشروع مرافي شمال جدة يتسع لـ 130 ألف نسمة وزارة الخارجية تعلن عن وظائف لمختلف التخصصات مضامير المشاة بعرعر متنفس للأهالي يعزز جودة الحياة ملايين السعوديين يتحركون دفاعاً عن وطنهم بشكل عفوي مسلسل دعم القطاع العقاري السعودي مستمر ومتواصل
بدأ ديوان المظالم بالتحديثات المرحلية لمنصة معين الرقمية، وأطلق ابتداء الهيكل الجديد للمنصة ومحتوياتها بالإضافة إلى الشكل العام للمنصة من حيث تصاميم الأيقونات والصفحات ومحتويات المنصة المعلوماتية والخدمية، وراعى التحديث الجديد للمنصة المتطلبات التي تسهم في تحسين تجربة المستفيد وتجويد الخدمات الرقمية للمنصة.
وتضمنت تحديثات المرحلة الأولى لها عددًا من التغيرات، أبرزها اختصار خطوات خدمة تقديم الدعوى إلى نموذج معلومات أقل بـ 50% من خطوات النموذج السابق، تعزيزًا لاستجلاب المعلومات من خلال الربط التقني؛ ليكون تقديمها عبر المنصة من خلال 4 خطوات فقط، وباختصار زمني يتجاوز 70٪، إضافة إلى إيضاح خطوات استخدام المنصة عبر نشر شروحات الخدمات من خلال أيقونة الخدمة، وتوحيد عدد من الخدمات وتبسيط إجراءاتها؛ بهدف تيسير خدمات المنصة وتحسين تجربة المستفيد.
ويسعى ديوان المظالم بتوجيه معالي رئيس ديوان المظالم د.خالد بن محمد اليوسف إلى مواكبة أعداد استخدامات المنصة بمزيد من التحديثات والتطوير المستمر لها من الناحية الإجرائية والتقنية.