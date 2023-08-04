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4 خطوات لكتم الصوت تلقائيًا في تطبيق تيك توك

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
4 خطوات لكتم الصوت تلقائيًا في تطبيق تيك توك
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي، بالتفصيل خطوات كتم الصوت تلقائيا في تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك.

وحدد السبيعي، في منشور عبر “منصة إكس”، 4 خطوات لكتم الصوت تلقائيا في تيك توك على النحو التالي:

خطوات كتم الصوت في تيك توك

1- من تيك توك اختر الخطوط من الأعلى

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2- الإعدادات والخصوصية

3- إعادة التشغيل

4- قم بتفعيل فتح تيك توك في وضع الكتم

وكان الاتحاد الأوروبي، قد طالب بتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير “تيك توك” بالامتثال لقواعده الجديدة الصارمة، فيما أكد مراقبون أن عمالقة الإنترنت على الطريق.

وشدد الاتحاد الأوروبي من قواعده بشأن خصوصية البيانات وحماية الطفل والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

الاتحاد الأوروبي يُخضع تيك توك

جاء ذلك بعدما حثّ المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون تيك توك الشهر الماضي على تسريع امتثاله للقواعد الجديدة.

وأمهلت السلطات أكبر 19 شركة على الإنترنت، من بينها تيك توك وأمازون وآبل وغوغل وميتا ومايكروسوفت، حتى 28 أغسطس للامتثال تحت طائلة تكبدها غرامات باهظة.

تيك توك يوقف خاصيته

وأعلن تطبيق تيك توك الجمعة عن تغييرات امتثالا لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة الصارمة، من بينها السماح للمستخدمين الأوروبيين بإيقاف تشغيل خاصيّة عرض مقاطع الفيديو بناء على اهتماماتهم.
استجابة للدعوة، أعلن تيك توك أنه سيسمح للمستخدمين في أوروبا “بإيقاف التخصيص”، في إشارة إلى خاصيّة عرض مقاطع الفيديو ذات المحتوى الموصى به بناء على الاهتمامات الشخصية.

وأضاف في بيان أن المستخدمين الأوروبيين يمكنهم اختيار تلقيهم توصيات بمشاهدة مقاطع فيديو شهيرة من الأماكن التي يعيشون فيها ومن مناطق أخرى حول العالم.

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