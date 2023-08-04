Icon

التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر حتى الاثنين Icon فراس البريكان سلاح الفتح الهجومي Icon الأرصاد: أمطار وبرد على نجران وتبوك حتى الـ11 مساءً Icon ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد Icon مزايا تأشيرة الزيارة الشخصية إلى السعودية Icon 60 مليون يورو تُقرب أوتافيو من النصر Icon الاتحاد مهتم بالتعاقد مع فاران Icon صور رادارات الطقس تبين استمرار الأمطار على 5 مناطق Icon نجم سهيل يزين سماء السعودية 7 ساعات وربع الساعة Icon إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة

4 شروط للحصول على ترخيص موثوق

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
4 شروط للحصول على ترخيص موثوق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع شروط الحصول على ترخيص موثوق.

وقالت الهيئة في منشور عبر منصة إكس، لتكون موثوق، عليك اتباع شروط الرخصة التي وضعتها الهيئة حفاظًا على حقوقك وحقوق المستهلك.

قد يهمّك أيضاً
خدمة في منصة إكس لم تعد مجانية

خدمة في منصة إكس لم تعد مجانية

جريان السيول في عز الصيف بمصر

جريان السيول في عز الصيف بمصر

4 شروط

وجاءت الشروط على النحو التالي:

1-    ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة.

2-    ألا يكون قد صدر بحقه حكمًا جزائيًا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3-   أن يكون المحتوى الذي تم نشره عبر حساباته خلال الستة اشهر السابقة لتقديم الطلب خاليًا مما يمثل مخالفة إعلامية.

4-  ألا يكون قد صدر بحقه قرارًا نهائيًا من الهيئة أو من لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر خلال الستة أشهر السابقة.

منصة موثوق

وأعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في وقت سابق عن تطوير الشروط والضوابط الخاصة بترخيص موثوق.

وقالت الهيئة في منشور عبر منصة إكس: استمرارًا لسعينا في تنظيم قطاع الإعلام، وبعد الاستماع إلى ملاحظات الجمهور، وإقامة ورش عمل مع صناع المحتوى ولقاءات مع المتعاملين في القطاع، قمنا بتطوير الشروط والضوابط الخاصة بترخيص موثوق.

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية
السعودية اليوم

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل
الرياضة

المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل

الرياضة
مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز...

أخبار رئيسية
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان

أخبار أمنية
موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات يستغلون أبناءهم لكسب المال
آخر الاخبار

موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات...

آخر الاخبار
المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية
السعودية اليوم

المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية

السعودية اليوم
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار