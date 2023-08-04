4 شروط للحصول على ترخيص موثوق

أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع شروط الحصول على ترخيص موثوق.

وقالت الهيئة في منشور عبر منصة إكس، لتكون موثوق، عليك اتباع شروط الرخصة التي وضعتها الهيئة حفاظًا على حقوقك وحقوق المستهلك.

4 شروط

وجاءت الشروط على النحو التالي:

1- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة.

2- ألا يكون قد صدر بحقه حكمًا جزائيًا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن يكون المحتوى الذي تم نشره عبر حساباته خلال الستة اشهر السابقة لتقديم الطلب خاليًا مما يمثل مخالفة إعلامية.

4- ألا يكون قد صدر بحقه قرارًا نهائيًا من الهيئة أو من لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر خلال الستة أشهر السابقة.

منصة موثوق

وأعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في وقت سابق عن تطوير الشروط والضوابط الخاصة بترخيص موثوق.

وقالت الهيئة في منشور عبر منصة إكس: استمرارًا لسعينا في تنظيم قطاع الإعلام، وبعد الاستماع إلى ملاحظات الجمهور، وإقامة ورش عمل مع صناع المحتوى ولقاءات مع المتعاملين في القطاع، قمنا بتطوير الشروط والضوابط الخاصة بترخيص موثوق.