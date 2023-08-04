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4 مباريات في ختام الجولة الأولى بـ دوري روشن الاثنين

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
4 مباريات في ختام الجولة الأولى بـ دوري روشن الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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تُختتم مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين بإقامة 4 مباريات.

موعد مباريات اليوم

وتقام مباراتا “الرائد والاتحاد” و”أبها ضد الهلال” في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

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بينما في تمام التاسعة مساءً يلعب الاتفاق ضد النصر والشباب ضد الأخدود.

دوري روشن

وفي مباريات أمس الأحد، فاز الرياض على الوحدة بهدف دون رد، وتعادل الفتح مع فريق التعاون بهدف لكل فريق.

وفي مباراة الرياض ضد الوحدة، نجح اللاعب الزيمبابوي موسونا في إحراز الهدف الوحيد لفريق “مدرسة الوسطى” في الدقيقة الـ 17 من عمر الشوط الأول، ليحقق الفريق الصاعد حديثًا من دوري يلو، أول فوز تاريخي له في الدوري السعودي للمحترفين.

أما في مباراة الفتح والتعاون، افتتح اللاعب فراس البريكان النتيجة مسجلًا الهدف الأول للنموذجي بالدقيقة الـ 24 ثم تعادل اللاعب البرازيلي أندري جيروتو لفريق التعاون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

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